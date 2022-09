Poslije osam mjeseci u Srbiji dominira na Eurobasketu: Bilo je sjajno kod vas, pa tamo je igrao i Jokić!

Mladi centar Gran Kanarije je poslije pozajmice u Megi prosto procvjetao i sada je jedan od najboljih mladih igrača Eurobasketa. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Reprezentacija Poljske je pravi hit Eurobasketa, pošto je prvo prošla kroz grupu D, a onda predvođena hrvatskim stručnjakom Igorom Miličićem pobedila Ukrajinu i prvu put poslije 25 godina se plasirala u četvrtfinale Evropskog prvenstva.

Jedan od najboljih igrača ovog tima je Olek Balcerovski, centar koga smo gledali u ABA ligi u dresu Mege. On je prva opcija ispod koša i Ukrajincima je ubacio 14 poena. Toliko je imao i protiv Češke, Holandiji je dao 16, a Izraelu 17. Pitali smo ga da li igra košarku karijere?

"Da, ne znam, možda. Jako sam srećan što sam pomogao timu, najvažnije je da smo pobijedili. Niko nije vjerovao u nas i srećan sam zbog svih momaka i svih Poljaka, ovo je sjajno", rekao je oduševljeni Balcerovaski.

Protiv Ukrajine mu nije bilo lako, tu su bili nekadašnji centar Barselone Pustovij i NBA igrač Aleks Len.

"Da, naravno, ali u ovakvoj utakmici ne gledate koga imate ispred sebe, samo igrate. Ako imatu šansu da poentirate, to i uradite. Ne možete gledati ko je ispred vas jer će vas to učiniti nervoznim. Teški su protivnici, ali smo uspjeli da pobijedimo i to je najvažnije", dodao je mladi poljski centar.

Sada je prva opcija Poljske u reketu, a prvi put kada je dobio veliku minutažu i povjerenje trenera bilo je u prethodnoj sezoni u Megi. Kako je to iskustvo uticalo na njega?

"Bilo je sjajno iskustvo, svi mladi košarkaši idu tamo i onda idu u NBA ili neki drugi veliki klub Srećan sam zbog šanse u ovom timu, što sam dobio priliku da budem prva opcija u reketu, selektor i saigrači imaju veliko povjerenje u mene. Stvarno je lijepo što sam prva opcija u ovom timu", rekao je on.

Formirao se kao igrač u istom timu kao i Nikola Jokić, pa da li je trenere u Megi pitao da mu pokažu neke "finte" aktuelnog dvostrukog MVP-a NBA lige?

"Znate on je bio u tom timu, naravno da sam pitao, ne znam šta bih više rekao", završio je Balcerovski.