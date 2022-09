Poraz Srbije je to dokazao! Selektor Slovenije pričao o debaklu "orlova" i Kokoškovu: Lakše bi bilo da je tu! (VIDEO)

Selektor Slovenije je jasno rekao - poraz Srbije je lekcija za sve! Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Reprezentacija Slovenije za sada uprkos problemima koji su ih snašli sa povredama prolazi dalje i došla je do četvrtfinala Eurobasketa koje će igrati sa Poljskom u srijedu od 20.45. Selektor Aleksandar Sekulić nije želio da previše priča o narednim protivnicima, jer kako kaže to nije njegov posao.

"Nisam tu ja da komentarišem ili da pravim neke prognoze, nisam zbog toga tu, vidjeli smo da nema nikakve garancije, da nema ništa garantovano, svako mora da se izbori na terenu", istakao je on.

To da ništa nije garantovano vidjelo se i u meču Srbije i Italije, gdje je tim Đanmarka Poceka uspio da sa sjajnom energijom na kraju pobijedi favorizovane "orlove".

"Nažalost Srbija je izgubila, ekipa koja je za mene pored Grčke veliki favorit za osvajanje takmičenja. Iznenađenje za sve nas i kao što sam rekao dokaz je da je ovo jedno izjednačeno prvenstvo i da nema loše ekipe", prokomentarisao je Sekulić.

Aleksander Sekulić

Prije pet godina kada je Slovenija uspjela da osvoji prvenstvo Evrope Sekulić je bio pomoćnik Igora Kokoškova, a kada bi morao da bira između ovog tima i onog od prije pet godina...

"Za mene je ovaj tim najbolji, nećemo da se upoređujemo sa drugim timovima ili sa timovima sa prethodih prvenstvava nema nikakvog smisla. Za mene je ovo najbolji tim i uživam što radim sa ovim timom", rekao je selektor Slvoenije

A da li se čuo sa nekadašnjim selektorom Kokoškovom tokom prvenstva?

"Moram da priznam nisam se sada čuo tokom prvenstva, čuli smo se prije prvenstva. Pošalje on poneku poruku. Vjerovatno se i on osjeća da neće da smeta, ali dobro bi došao njegov savjet jer je veliki trener i napravio je ogromne, najveće uspjehe slovenačke košarke. Sigurno da bi bio velika pomoć. lakše bi bilo da je on tu", rekao nam je Sekulić.