FIBA priznala da su se desila dva skandala na Eurobasketu!

Jedan od čelnih ljudi FIBA Kamil Novak progovorio je o suđenju na ovom Eurobasketu. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Eurobasket se uskoro završava i dok čekamo mečeve za medalje FIBA je održala konferenciju za medije na kojoj su čelnici oe organizacije odgovarali na pitanja novinara vezana kako za samo takmičenje tako i za evropsku košarku uopšte.

Bilo je riječi o Dejanu Bodirogi i njegovoj saradnji sa FIBA, a poteglo se i potanje suđenja na ovom turniru. Mnogi igrači i treneri su se žalili na kvalitet suđenja, a tim povodom se oglasio izvršni direktor FIBA Kamil Novak.

"Hvala na pitanju! Ima dva aspekta, a prvi je performans. Sudije se ocjenjuju i prije i tokom Eurobasketa, tako da nema sumnje u njihov izbor" počeo je Kamil Novak.

Ipak, morao je i on da prizna da su se desila dva skandala na ovom prvenstvu, prvi na meču Litvanije i Njemačke u grupnoj fazi.

"Šta se desilo u meču Litvanija - Njemačka nije trebalo da se desi i to se dogodilo zbog lanca grešaka koji ne smije da se ponovi. Ovo je bilo jako negativno i ovo je stavilo sjenku na suđenje. Drugi dio mog odgovora – vi ste svi ovdje i na Eurobasketu 2017. i 2015. ste većinom bili i mogu da vam kažem da je mnogo manje problema i žalbi nego 2015. godine. Ovdje ima mnogo zvijezda i velika su očekivanja i mnogo je pritiska i ne bih se složio da je suđenje loše, pogotovo sada. Naravno dvije jako stvari su se desile i to u meču Litvanije i Njemačke i drugi totalno drugačiji slučaj se desio tokom meča Gruzije i Turske, na meču na kome sam bio. Osim toga nismo imali velike probleme", rekao je on.

On je naglasio da je uticaj društvenih mreža presudan da se stvori utisak da je suđenje bilo loše.

"Sada imamo i mnogo veliku ulogu socijalnih mreža, tako da svako može da napiše nešto i tako se stvara pogrešan utisak. Sudije su u grupnoj fazi probale da pričaju sa igračima i trenerima, ali to se pokazalo kao loše, tako da su bile mnogo strožije u nokaut fazi", ispričao je on.

Naglasio je da FIBA želi najbolje sudije na svojim takmičenjima, a nije se složio sa utiskom nekih da ovo takmičenje ne sude najbolji arbitri.

"Ovdje želimo da imamo ne samo najbolje igrače nego i najbolje trenere i sudije. Pričaju da sudije koje su ovdje nisu sudile na ovom nivou, a oni svakog vikenda sude u svojim ligama, a uz to sude i na Olimpijskim igrama, SP i EP. Naravno, nećemo imati mečeve bez sudijskih grešaka, ali mi radimo sve da minimiziramo greške kako bi u svakom smislu imali najbolji utisak", naglasio je on.

Postavilo se i pitanje zašto evroligaške sudije ne sude FIBA takmičenja poput Eurobasketa.

"Ne bismo onda imali kriterijum. Te sudije ne sude u prozorima, a mi sudije ocjenjujemo tokom prozora. Mi ne biramo sudije prijateljskim osnovama, već ih poslije svakog meča analiziramo u izvještajima od više od 15 strana. Potrebna nam je baza podataka, a ne da biramo one koji su nam simpatični. Takođe sarađujemo sa košarkaškim savezima, pa onda u dogovoru sa njima dobijamo procjene sudija i od njih", završio je svoje obraćanje Kamil Novak.

