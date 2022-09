Treba li Srbiji stranac u reprezentaciji? Španiji donio medalju, "orlovi" odolijevaju - da li je to rješenje? (ANKETA)

Da li je rješenje za srpsku košarku dovođenje naturalizovanog igrača? Podijeljena su mišljena u srpskoj javnosti...

Da li bi Srbija bila u finalu Eurobasketa da je imala nekog svog Lorenca Brauna? Bivši plejmejker Crvene zvezde odveo je Španiju do borbe za zlato pobjedom protiv Njemačke i to je pokrenulo ponovo istu temu širom Evrope, a posebno u Srbiji - da li je "orlovima" potreban stranac? Kako bi na to reagovali navijači i da li bi to bilo prihvatljivo?

Vidjeli smo primjere toga u regionu. Džejlen Smit u Hrvatskoj, Kendrik Peri u Crnoj Gori, Majk Tobi u Sloveniji, Džon Roberson u Bosni i Hercegovini, spomenuti Braun u Španiji. Reprezentacija Srbije je jedna od rijetkih koja se protivi tome i koja za sada odolijeva naturalizaciji stranih košarkaša. Šta vi kažete na to, da li biste prihvatili ako bi donijelo uspjeh? Glasajte u anketi MONDA koja se nalazi u ovom tekstu...

Za nacionalni tim Srbije u ovom trenutku može da igra nekoliko košarkaša koji imaju pasoš. Kevin Panter (Partizan), Čarls Dženkins (FMP), Markus Pejdž (Obradoiro), Dilan Enis (Galatasaraj), dok svakako postoji mogućnost da neko drugi, za koga se procijeni, može da postane reprezentativac Srbije. Neko od nabrojanih bi u teoriji mogao da obuče dres srpskog tima, ali da li bi to publika prihvatila? Dženkins je direktno rekao da bi odbio taj poziv. "Ne bih igrao za Srbiju ni da me pozovu, slali su mi poruke na društvenim mrežama tim povodom, ali vaša zemlja ima pregršt talentovanih igrača koji rastu, razvijaju se i treba da dobiju šansu. Ne bih volio da se nađem u takvoj situaciji", rekao je Čarls za MONDO.

Prethodno je veliku pažnju u srpskoj javnosti privukla izjava legendarnog košarkaša Žarka Paspalja koji se zalaže za stranca u državnom timu, pa je upravo nekoliko nedjelja pred Eurobasket govorio o tome.

"Potreban nam je kvalitetan stranac, koji može da napravi razliku. Da smo ga imali možda bi osvojili na nekom takmičenju i zlato umjesto srebra. Mislim da nam je potreban na poziciji četiri, koja je kritična za nas. Međutim, mi tu kartu nismo iskoristili. Imate primjer u ženskoj reprezentaciji, gdje smo ostvarili nekoliko sjajnih rezultata sa stranim igračicama. I niko nije rekao da su one osvojile medalju, već reprezentacija Srbije. Imate sjajan primjer u Sloveniji, koja je došla do istorijskih rezultata uz pomoć stranaca. Situacija je ozbiljna i mora što prije da se reaguje. Rezultati reprezentacije su direktno povezani sa interesovanjem djece za košarku u Srbiji", zaključio je Žarko Paspalj u jednom intervjuu.

Na to je reagovao ubrzo i Igor Rakočević, takođe još jedan proslavljeni reprezentativac, koji se ne slaže da Srbija treba da dovede stranca: "Ako strancem podrazumijevamo nekoga ko je odigrao godinu-dvije u Srbiji ili nekoga ko nema nikakve veze sa našom zemljom, nisam za to da igra za reprezentaciju. Šta ako FIBA odluči za par godina da dozvoli dva stranca? Kakav je to nacionalni tim onda? Radije bih da budemo osmi bez stranca", napisao je Rakočević na Tviteru.

Imali smo primjere stranaca u ženskoj košarkaškoj reprezentaciji, prvo Danijel Pejdž, pa onda Ivon Anderson i jedna i druga donijele su kvalitet i pomak u igri. Jasno je da bi igrač poput recimo Pantera donio opciju više u napadu, poene u rukama, možda bi sa njim na parketu pala i Italija na Eurobasketu. Naravno, sve to je u domenu teorije, ali bliže se kvalifikacije za Mundobasket i novembarski "prozor", izvjesno je da neće biti NBA i evroligaških igrača, a poznato je da je plasman na Svjetsko prvenstvo ugrožen i da su potrebne sve četiri pobjede do kraja za siguran prolaz. Da li biste prihvatili stranca, ako to znači plasman na planetarno takmičenje?

Naravno, jasno je da je to odluka Svetislava Pešića i Košarkaškog savezaSrbije i da su oni ti koji bi morali da prelome o ovom koraku. Mada, u isto vrijeme tu je i reakcija navijača. Sa ili bez stranaca? Kažite nam vaš stav...

