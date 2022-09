FIBA uvela tri nova pravila - odmah stupaju na snagu!

FIBA je donijela odluku o uvođenju novih pravila koja stupaju na snagu 1. oktobra.

FIBA je uvela tri nova pravila u košarku. Od 1. oktobra će stupiti na snagu i na to će morati posebnu pažnju da obrate i sudije i igrači. Ove promjene uvedene su kako bi se smanjile greške arbitara i kako na taj način ne bi odlukama mogli eventualno da utiču na konačan rezultat i na dešavanja na parketu, prije svega u završnicama mečeva. Ova pravila važiće i u ABA ligi, jer se regionalno takmičenje igra po pravilniku FIBA.

Ovo su tri nova pravila. Prvo je uvođenje "čelendža" za trenere. Šefovi stručnih štabova moći će da traže od arbitara da pregledaju snimak u bilo kom momentu meča. Postoji i jedna začkoljica, mogu to da traže samo jednom u toku meča, bez obzira na to da li je "čelendž" bio uspješan ili ne. U momentu kada to žele da učine, moraju da priđu najbližem sudiji i da jasno i glasno izgovore riječ "čelendž". Arbitri nisu u obavezi odmah da prekinu meč kada se to dogodi, već mogu spornu situaciju da pregledaju i na prvoj sljedećoj pauzi.

Drugo pravilo je u vezi sa nesportskim faulovima u samoj završnici, prilikom izvođenja auta. Do sada je važilo pravilo da dok igrač izvodi aut, ukoliko se napravi faul prije nego što lopta uđe u igru, to je bila nesportska lična. Sada to više ne važi, ni posljednja dva minuta meča i u produžecima, već će se takvi faulovi proglašavati za običan faul, kako ne bi došlo do direktnog uticaja na rezultat. Primjer toga možete pogledati na snimku ispod iz jednog meča između Avelina i Tenerifea u FIBA Ligi šampiona. Treće pravilo nema veze sa samom igrom, tiče se uvođenja LED osvjetljenje na parketu i timovi će sada to moći da rade, kako bi se cijeli doživljaj približio NBA ligi.

