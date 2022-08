FIBA ne popušta - neće biti dva stranca u reprezentaciji! Itudis tražio promjenu pravila

Generalni sekretar FIBA Andreas Zaglis pričao je o promjeni pravila.

Izvor: Profimedia

Stranci u reprezentaciji? To je pitanje na koje često stižu oprečni odgovori. Jedni su za, smatraju da može da pomogne timu, drugi su protiv, jer ne žele inostrane igrače u nacionalnim timovima.

Prema važećem pravilniku FIBA reprezentacija može da ima maksimalno jednog stranca u timu. Španci su izabrali Lorenca Brauna. Hrvati imaju Džejlena Smita, Crnogorci Džonu Radeba, BiH Džona Robersona, a sada je stigla jasna poruka iz međunarodne "kuće košarke". Generalni sekretar Andreas Zaglis je naglasio da promjene pravila neće biti.

"Igranje za nacionalni tim podrazumijeva predstavljanje jedne zemlje i jedan od korak za to jeste posjedovanje pasoša. Zato smo mi tu kao međunarodna federacija koja mora da se stara da postoji takmičarski balans, integritet i da postoji povezanost između igrača i zemlje koju predstavlja. Mi imamo 212 članica što znači da postoji 212 različitih zakona i načina za dobijanje tog pasoša. U nekim zemljama je to ekstremno teško, u nekim je lakše. Zato je važno da postoji jedno pravilo koje je baza za svih 212 članica", rekao je Zaglis za "Basketnews".

Ovo je Andreas Zaglis:

O tome se često razgovara i u FIBA. Uprkos željama određenih saveza i idejama koje drugi imaju, neće biti popuštanja. Ostaće isto pravilo na snazi, svaki tim moći će da ima samo jednog naturalizovanog igrača.

"Više puta smo razgovarali na tu temu i zaključili smo da je jedan naturalizovani igrač pravi balans i nemamo namjeru da to pravilo promijenimo. Na svakom Savezu je da iskoristi to na najbolji način za njih. U nekim drugim sportovima igrač može da dobije pasoš ako je živio tri ili pet godina u određenoj zemlji, kada bi to dozvolili u košarci dobili bismo pregršt stranaca u timovima. Ovakva odluka može da promijeni dinamiku u cijeloj košarci i da utiče na cijeli svijet. Ponavljam, imamo dobar balans sa ovim pravilom."

Nedavno je selektor Grčke Dimitris Itudis zahtijevao od FIBA da promijeni pravilo o broju igrača na turniru. Ekipe na takmičenjima mogu da koriste 12 igrača, Itudis je tražio da se ta brojka poveća na 14 "zbog velikog broja povreda, istrošenosti igrača, virusa koji vladaju i sličnih problema".

"Ne postoji nijedan dokaz u košarkaškom smislu koji tome govori u prilog. Čak suprotno, imali smo i neke zahtjeve da se smanji broj igrača u rosteru na 10 igrača, jer 11. i 12. ne dobijaju veliku minutažu. Ipak, mi smatramo da je 12 igrača sasvim dovoljno i da je to dobro pravilo koje ćemo zadržati."

Naglašava da bi eventualna promjena ovog pravila vjerovatno doprinijela više jačim selekcijama. Odnosno da bi na taj način to pomoglo favoritima ako bi imali veći broj igrača na raspolaganju i mogućnost za razne taktičke zamisli i ideje. "Selektor Itudis i svi ostali selektori moraće u narednih nekoliko dana da donesu neke teške odluke", sa osmjehom je zaključio Zaglis.