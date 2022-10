FIBA Liga šampiona: Igokea m:tel stigla do prve evropske pobjede!

Košarkaši Igokee m:tel u utakmici drugog kola Lige šampiona savladali su češki Nimburk rezultatom 91:74.

Izvor: FIBA

Košarkaši Igokee m:tel su u drugom kolu FIBA Lige šampiona na svom parketu savladali ekipu Nimburka rezultatom 91:74. Aleksandrovčani su vodili tokom cijele utakmice, te su na kraju zasluženo slavilu sa 17 poena razlike.

Igokea m:tel - Nimburk 91:74 (18:15, 21:17, 22:24, 30:18)

Nakon početnih poena za Nimburk, Igokea m:tel pravi mini-seriju 8:2. Tim iz Laktaša je u par navrata imao plus pet da bi gosti uspjeli smanjiti na -1, da bi polaganjem Kendrika Reja dvije sekunde prije kraja “igosi” riješili prvu četvrtinu u svoju korist rezultatom 18:15.

Drugu dionicu igre trojkom otvara Antabia Voler, a potom slijedi period od pune tri minute u kojima Igokea nije uspjela postići koš. “Post” prekida Rej trojkom. Zakucavanje Kravforda pet minuta prije kraja prvog dijela za plus šest, natjeralo je trenera gostiju na tajm-aut. Na kraju prvog poluvremena rezultat je glasio 39:32.

“Igosi” fenomenalnu otvaraju drugo poluvrijeme i na samom početku prave seriju od 7:0 te se odvajaju na +14. Međutim, gosti odmah uzvraćaju sa serijom 11:2 i vraćaju se na -5. Uslijedio je period igre kada se igralo koš za koš. Voler i Kravford sa dvije trojke ponovo vraćaju Igokeu na +12. Ni tu nije bio kraj ovog rezultatskog “rolerkostera” s obzirom da je češka ekipa do kraja treće četvrtine uspjela još jednom da smanji na -5.

Početak posljednje dionice utakmice donio je igru koš za koš da bi Aleksadrovčani ponovo uspjeli stići do plus 12. Do kraja su domaći uspjeli da povećaju prednost te su slavili sa 17 poena razlike.

Najefikasniji u redovima domaće ekipe bio je Kravford sa 33 poena. Rej i Tanasković su ubacili po 16 dok su Stivens i Voler ubacili devet odnosno šest poena.

Kod česke ekipe Simons je upisao 18, Klasen 14, a Votson 12 poena.

Podsjećamo, Aleksandrovčani su prvom kolu ovog takmičenja poraženi od Bahčešehira rezultatom 70:67.