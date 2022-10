Obradović upozorava: Još pamtim taj poraz! Partizan želi da nastavi pobjednički niz: "Priprema je najozbiljnija"

Partizan dočekuje Megu i traži petu pobjedu u regionalnom takmičenju.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pronašao pobjednički ritam, u AdmiralBet ABA ligi ne zna za poraz (4:0), dok je u Evroligi ostavario dva uzastopna trijumfa i želi da nastavi niz. Priliku za to imaće već u nedjelju u Areni (21 čas) protiv Mege. Domaćin u taj susret ulazi sa ulogom velikog favorita, ali u isto vrijeme i sa oprezom. O tome je pričao i Željko Obradović.

Šef struke crno-bijelih dobro pammti meč iz januara ove godine kada je Mega napravila iznenađenje (93:90) i odnijela bodove. Upravo taj meč koristi kao primjer da je sve moguće i da njegovi izabranici ne smiju da se opuste i pored dobrih igara koje prikazuju u posljednje vrijeme.

"Sjećamo se svi te utakmice koja je došla odmah nakon važne utakmice u Evrokupu. Naravno da moramo da se pripremimo najozbiljnije. Uradili smo skauting svega onoga što je Mega do sada igrala i bez obzira što nemaju do sada ni jednu pobjedu, to je tim sastavljen od mladih igrača koji imaju veliku volju, želju i ambiciju. Oni će sigurno ući u meč na taj način, tako da mi moramo da uradimo sve kako bismo se pripremili da dobro uđemu u utakmicu na našem terenu i da pobijedimo", rekao je Obradović.

Mega je, uz Borac iz Čačka, jedini tim koji nema trijumf u regionalnom takmičenju, ali je to samo dodatni znak za oprez crno-bijelih po mišljenju Uroša Trifunovića.

"Isto kao i prošle godine kada smo igrali protiv Hamburga važnu utakmicu u Evrokupu a potom izgubili u ABA ligi. To ne smijemo da dopustimo ove godine. Mega nema ni jednu pobjedu do sada ali oni su mlada ekipa koja dobro igra, vođena dobrim trenerom Baraćom. Imaćemo još dva skautinga do utakmice, cilj nam je da budemo što agresivniji u odbrani kao protiv Žalgirisa, da dijelimo loptu u napadu i da odbranimo domaći teren", zaključio je Trifunović.