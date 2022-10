Duda nas uništio i kaže u liftu "Vratiće se oni meni": Savanović ostao u čudu zbog legende - A onda uđem na internet...

Duško Savanović podsjetio se legendarne anegdote sa pokojnim trenerom Dušanom Ivkovićem.

Izvor: YouTube/Alesto/Screenshot/MN Press

Legendarni srpski trener Dušan Ivković napustio nas je prošle godine, ali za njim ostale su stotine i stotine anegdota koje su zapamtili njegovi nekadašnji saigrači. Jednu od njih ispričao je i penzionisani srpski košarkaš Duško Savanović u podkastu "Alesto" kada se prisjetio jednog od najtežih treninga reprezentacije Srbije, sve zato što je Ivković došao vrlo neraspoložen i zabrinut i zato se "iskalio" na igračima.

Odmah su svi primuhetili da ga je nešto razljutilo, ali nisu znali zbog čega ih je toliko "mučio" na treningu, da bi Savanović tek nakon završetka, u liftu, otkrio u čemu je bio pravi problem...

"Čovječe ono ispadne lopta, pogodi nekog u nogu, a Ivković krene da nas sapunja ozbiljno. Šta je s Dudom? Duda je inače, ljudi... Pomoćnik vodi, obrati se on, ali tu je malo. Stvarno je imao ton i šlifa kako to radi. A na ovom treningu koji je uzeo to je 'đelji, đelji, đelji'. Pa na kraju arlaukanje, pa trčanje, pa opet arlaukanje, pa razvlačenje i kontre tri na nula. I mi se vraćamo, idemo u lift i stojimo Rašić i ja sa njim. I okrene se i kaže 'Vratiće se oni meni, Savane'", prisjetio se Savanović i dodao kako se pošteno zamislio zbog ovih misterioznih riječi legendarnog trenera.

"Je**te, gledam sad šta je ovo, baš mi je bilo čudno i enigma šta je to rekao nama. Ko će se vratiti, gledam ko nije bio na treningu, prebiram i uđem na internet - Dudi Ivkoviću pobjegli golubovi", nasmijao se Savanović.

Podsjetimo, Dušan Ivković je dva puta bio osvajač Evrolige sa Olimpijakosom, dok je kao selektor Srbije donio Srbiji srebro sa Eurobasketa 2009. godine, odnosno još tri zlata sa istog turnira dok se država zvala Jugoslavija. Tu je i srebro sa Olimpijskih igara u Selu, zlato sa Mundobasketa... Karijera vredna divljenja, ali su golubovi očigledno bili vrlo važni u njegovom životu i ispunjavali su ga.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!