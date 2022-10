"Nismo zaslužili pobjedu!" Bajić nakon poraza od Zvezde: Protiv ovakvih timova treba mnogo više raspoloženih igrača!

"Ako želimo da pobijedimo ovakve ekipe, moramo da imamo mnogo više raspoloženih igrača. Mi ih večeras nismo imali", jasan je bio trener Igokee m:tel na konferenciji za novinare.

Izvor: ABA liga j.t.d./Ivica Veselinov

Košarkaši Igokee m:tel nisu uspjeli da nanesu četvrti vezani poraz Crvenoj zvezdi u međusobnim duelima u Laktašima.

Tim kojim komanduje Vladimir Jovanović trijumfovao je večeras rezultatom 70:76 i zadržao stoprocentnu uspješnost (4:0), dok je ekipa kojupredvodi Dragan Bajić na učinku 3:2.

"Prvo da čestitam Zvezdi na zasluženoj pobjedi i želim im puno sreće u nastavku takmičenja. Što se tiče same utakmice, rekao sam igračima u svlačionici. Mislim da nismo zaslužili pobjedu, nismo dobro stajali na parketu i neke stvari nismo dobro radili, može se reći većim dijelom utakmice. Nisam slučajno u najavi utakmice rekao da Zvezda ima 17 igrača i da stvarno ima 'suvi' kvalitet. Moglo se vidjeti i večeras, taj defanzivni dio, da imaju zaista igrače-specijalce koji mogu da igraju jako dobru odbranu, u jako dobrom kontaktu. Posebna priča je ofanziva, gdje imaju majstore, koji mogu iz teških pozicija postići teške koševe, pogotovo kad se utakmica lomila. Rekao sam igračima u pripremi utakmice da sebi ne smijemo da dozvolimo luksuz. Znamo da igraju agresivno i čvrsto, taj njihov ritam dovodi do toga da protivnici imaju dosta izgubljenih lopti. Ipak, mi smo morali da smanjimo taj broj, pogotovo neke lopte u ruke, gdje su oni iz tranzicije dolazili do nekih lakih poena, kako iz šuta tako i iz polaganja", rekao je Bajić na konferenciji za novinare.

Podvlači strateg "igosa" šta je, po njegovom mišljenju, prelomilo meč.

"Do posljednje četvrtine su imali sedam ofanzivnih skokova, a onda su u posljednjoj imali šest, iz kojih su postigli neke trojke i otišli na razliku koju nismo uspjeli da stignemo do kraja. Međutim, može svako da vidi da imamo smanjenu rotaciju. Rekao sam nakon povrede Nakića da ovaj tim gubi na kvalitetu 20-30 posto, kako defanzivno, tako i ofanzivno. Fali nam taj momak strašno, to je i večeras moglo da se osjeti. Jednostavno sam mogao da crpim i da ne radim neke izmjene, možda bih čak i dobio utakmicu. Međutim, znajući da mi već prekosutra igramo novu utakmicu u Ligi šampiona, koja nam je jako bitna (protiv Bilbaa, op.a.), jednostavno sam morao da tražim što više igrača u rotaciji, da imam što više svježine za neke naredne utakmice", istakao je Bajić, dodavši i poentiravši:

"Treba da analiziramo neke stvari, nisu dobre, dobar pokazatelj kod čvrste odbrane kako treba da se ponašamo. Kad je igra u pitanju, da kroz trening iste stvari radimo i nadam se da ćemo uspjeti koliko-toliko da se odmorimo, pogotovo ovi nosioci igre koji su igrali dosta minuta. Jednostavno, ako želimo da dobijemo ovakve ekipe, moramo da imamo više raspoloženih igrača. Mi ih večeras jednostavno nismo imali."

