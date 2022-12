Četiri razloga zbog kojih je Partizan izgubio derbi: Greške se ponavljaju, a KAPITEN mora MIRNIJE kad se lomi!

Partizan je izgubio drugi vječiti derbi u sezoni.

Partizan je u dva ovosezonska derbija doživio dva poraza od Crvene zvezde. U prvom, onom u ABA ligi, crveno-bijeli su dok se bližio finiš držali stvari u svojim rukama i na kraju "prelomili" utakmicu u svoju koist. U drugom, u krcatoj "Areni" sve je rešeno trojkom Nemanje Nedovića na 2,2 sekunde do kraja (76:73). I taj, kao i prethodni defanzivni propusti, kao i niz promašaja na drugoj strani kad se "lomilo" ukazali su na Partizanovu boljku.

Postoji nekoliko razloga zbog kojih je tim Željka Obradovića izgubio ovaj duel. Ima tu jasnih i objektivnih poput problema sa povredama i smanjene rotacije i to jeste bitan faktor, ali su tu i neki detalji koji ne bi smjeli da se dešavaju i ponavljaju. Upravo u tome leži problem crno-bijelih - previše ponavljanja istih grešaka i moraće trofejni stručnjak što prije da pronađe rješenje, jer slijedi još teških utakmica, dok Partizanov evroligaški skor više ne izgleda tako lijepo kao u oktobru (4-8). Povrh toga, crno-bijeli su u posljednjih mjesec dana u najjačem takmičenju ostvarili skor 1-4, dok su u istom periodu dva puta izgubili od "vječitog" rivala. Ovo su četiri razloga za poraz u derbiju.

KEVIN PANTER!

Kapiten Kevin Panter napravio je nekoliko grešaka u derbiju. Svakako jedna od stvari o kojoj se najviše priča jeste detalj na 17 sekundi prije kraja u momentu kada je bilo neriješeno (73:73). Poslije promašaja Jama Madara lopta se vratila u njegove ruke, mogao je da bude strpljiv, da sačeka i da tek u posljednjim sekundama krene u napad i tako na neki način bar obezbijedi produžetak u slučaju promašaja. Ili manje vremena za reakciju Zvezde u slučaju pogotka. Umjesto toga je iskoristio to što je ostao potpuno sam u ćošku, pošto su Lazić i Lesor završili na zemlji, šutirao je za tri i promašio, poslije čega je uslijedio napad za koš Nedovića.

Nije to bio glavni problem. Kod obe trojke Luke Vildoze pri vođstvu crno-bijelih (71:67 i 73:70) je on bio zadužen za Argentinca. Kod prve ga je prepustio Madaru i otišao na drugu stranu, kod druge je iskočio da proba da presiječe pas i ostavio ga je samog. Kiksevi u odbrani čitavog tima skupo su plaćani. Trebalo bi dodati i to da je imao otvorenu trojku na 1:06 do kraja, a prije toga i otvoren šut sa poludistance na 2:20 baš u momentu kada je bilo "+4" (71:67).

Meč je završio sa 15 poena (1/5 za tri, 5/7 za dva, 2/2 penali), uz jedan skok i tri ukradene lopte, ali bez asistencije. Na parketu je proveo 30 minuta i od njega se mnogo više očekuje u mečevima koji dolaze, moraće da pokaže bolje liderske sposobnosti i strpljenja.

UMOR MATIJASA LESORA



Matijas Lesor ove sezone je najbolji igrač Partizana i tu ne postoji dilema. Zvučaće paradoksalno, ali nije on razlog što je Partizan izgubio, iako je bio faktor u tome. Zašto? Zato što je bio premoren i nije jednostavno imao snage da pomogne ekipi, posebno u drugom poluvremenu. Igrao je 37 minuta i 26 sekundi, dakle samo je oko dva i po minuta bio van terena i tako je u većem dijelu sezone. Jednostavno, nije robot i umor ga stiže.

U prvoj četvritni je bio dominantan, dao je pet poena i imao isto toliko skokova i crno-bijeli su blistali u reketu zahvaljujući njemu (20:11). Protivnički centri mu zaista ništa nisu mogli, do poluvremena je je dodao još dva poena i dva skoka. U drugom dijelu ga je stigao umor, Zvezda je pametno koristila rotacije na poziciji centra, dodatno ga umarala, terala da trči i to se vidjelo. Meč je završio sa dabl-dabl učinkom (11, 10sk), uz tri asistencije i po jednu ukradenu i izgubljenu loptu.

Vidno je da Obradović za njega nema zamjenu. Alen Smailagić ga je zamijenio baš na oko dva i po minuta prije poluvremena, dao je dva poena, ali je povreda prsta ipak preveliki problem za njega. Tu je i Vladimir Brodzijanski koji je za 104 sekunde na parketu stigoa da napravi nesportsku ličnu i faul u napadu i više se nije vraćao u igru. Moraće Željko da nađe neko rješenje da odmori Francuza, jer u ovakvom tempu neće moći da izdrži predugo...

NEDOSTATAK KREACIJE

Od starta sezone Partizan ima probleme sa kreacijom, to se najbolje vidi po broju asistencija. U drugom derbiju imao je samo 13, od čega po tri igrači kojima to nije primaran zadatak - Matijas Lesor i Tristan Vukčević. Od plejmejkera Jam Madar imao je 3, Dante Egzum nijednu, od ostalih igrača, Janis Papapetru dvije, a Danilo Anđušić i Zek Ledej po jednu. Premalo da bi se dobio derbi.

Po formi i onome što pokazuje na parketu Madar je ispred Egzuma. Australijanac je u padu forme. Iako on nije klasičan plej i neko ko razigrava saigrače, njegova glavna karakteristika bio je prodor, korišćenje snage i visine za poene na obruču, ali ni to ne radi. Izarelac je sve bolji u posljednje vrijeme (14, 4sk, 3as) i ako bude popravio šut (4/6 za dva, 1/6 za tri) preuzeće poziciju startnog plejmejkera i u mečevima koji slijede.

Još jednom se vidi koliko crno-bijelima nedostaje Aleksa Avramović koji je počeo da trenira sa timom poslije povrede. Jasno je da će i njemu biti potrebno vrijeme da uđe u ritam, da se navikne na takmičarsku košarku, igru pod kontaktom. To je rekao i Obradović na konferenciji i poručio da se "Aleksa oporavlja, da radi sa loptom, ali da neće nigdje žuriti i da neće biti forsiranja."

DA LI JE TRISTAN TREBALO DA ZAVRŠI MEČ?

Ogroman doprinos dao je mladi krilni centar Tristan Vukčević u posljednjoj četvrtini. Sjajno je koristio šansu na obje strane terena, dijelio asistencije "čitajući" šta se događa u reketu i hvatajući ofanzivne skokove, sam je ispravljao svoje promašaje i pretvarao ih u (djelovalo je – prelomne) koševe, a i te kako se istakao i u odbrani, blokadom na Luki Vildozi pri pokušaju Argentinca da trojkom vrati Zvezdu u život.

Ipak, Obradović je u posljednjih pet minuta napravio tri promjene, prvo je izveo Anđušića i Madara, uveo Pantera i Egzuma, a onda je na dva minuta prije kraja na parket poslao Zeka Ledeja umjesto Vukčevića. Oni nisu uspjeli da sačuvaju prednost na strani domaćina, niti da iskoriste velike šanse za pobjedu. U trenutku odluke Nedović je trojku ubacio baš preko Ledeja...

Partizanov brod je skrenuo sa kursa, bio je ovo peti poraz u posljednjih šest mečeva. Ostaje da se vidi ko će biti kapetan koji će preuzeti kormilo i vratiti crno-bijele na pobjednički put... Podsjetimo i da Partizan u nedjelju gostuje Cedevita Olimpiji, pa onda slijedi duplo evroligaško kolo (u gostima protiv Asvela i kod kuće sa Efesom), a do kraja kalendarske godine su tu i mečevi kod kuće (FMP, Bajern) i u gostima protiv Fenerbahčea i Igokee