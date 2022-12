Obradović nije puštao igrače iz hale! Ovo ne može da čeka, kući tek kad vide SVOJE GREŠKE protiv Zvezde!

Ekipa Partizana ostaće u Štark areni satima poslije poraza.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Košarkaši Partizana ostaće po svemu sudeći u Štark areni do duboko u noć. Poslije bolnog poraza od Crvene zvezde u evroligaškom derbiju, trener crno-bijelih Željko Obradović zadržao je ekipu na video-analizi utakmice. Ona ovog puta neće čekati jutro, već će "Žoc" odmah nakon meča ukazati igračima na greške.

Šef struke Partizana nakon meča je najprije rekao samo jednu rečenicu u miks-zoni, a potom je na konferenciji za medije detaljno analizirao utakmicu. Nekoliko puta je ponovio da će detaljnu analizu ostaviti za ekipu i odlučio je da ta analiza bude odgledana odmah sinoć. "Ćao, ljudi, imamo sastanak", rekao je Danilo Anđušić okupljenim novinarima u prostoru ispred svlačionice. Potom se pojavio i jedan od Obradovićevih asistenata i potvrdio da ekipa neće skoro napustiti dvoranu - sve dok joj trener ne pokaže gdje je sve griješila.

"U nekim trenucima izgledamo kao neko ko nema apsolutno nikakvog iskustva. I to ne samo jedan igrač. Mi situacije koje su lake za prepoznavanje ne prepoznamo. I to su zadnja četiri napada. Tu se proba da se odigra ono što sam nacrtao, pa je ispalo malo drugačije, pa kad se pogleda ko je ostao sam, onda se dođe do toga... Ali to nije priča za ovdje, već za razgovor sa igračima i to ću im objasniti", rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

"Šest razlike, tajm-aut, isključivo sam tražio da se ne primi tri poena. Šta drugo da vam kažem? Sve ćemo da analiziramo, da vidimo ko je uradio pogrešnu rotaciju. Nije to problem jednog igrača, problem su neki drugi. Kad se vidi početak utakmice i agresija na lopti i kraj utakmice, onda je sve jasno. Nije to neka filozofija, tačno se vidi kako smo primili trojku. Na neriješenom rezultatu imali smo skok, odbranili, Nedovićev prodor, odbranili, šutnuli, promašili, imali loptu u rukama Imaš 17 sekundi do kraja i imaš loptu. Treba nešto dalje da se objašnjava? Vjerovatno sam ja rekao nešto drugačije, ali 'ajde...", zastao je Obradović, ostavivši ostalo za sastanak sa igračima, na koji je otišao odmah poslije konferencije.