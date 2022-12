Zvezda čega Barsu, a on htio protiv Kampaca, NAJVEĆI SU RIVALI! I Španci imaju STRAŠNOG Argentinca: Bjesnio zbog Fakua

Barselona dolazi u "Pionir" predvođena fenomenalnim plejmejkerom, koji je kroz karijeru vodio velike bitke protiv Kampaca. Nažalost, tih duela neće biti ovog petka u Beogradu.

U petak od 19 časova u hali "Aleksandar Nikolić" biće odigran spektakl – Crvena zvezda protiv Barselone. Ekipa Duška Ivanovića ugostiće sastav Šarunasa Jasikevičijusa, ljubimca zvezdaša Nikolu Kalića, jednog od najboljih igrača Evrope Nikolu Mirotića, kao i sjajnog argentinskog plejmejkera, Nikolasa Laprovitolu (30 godina, 191 centimetar).

Bivši plejmejker Real Madrida i nekadašnji saigrač Fakunda Kampaca iz "kraljevskog kluba", bio je sigurno posebno motivisan da se u "Pioniru" sretne sa doskorašnjim NBA plejmejkerom, koji još nije registrovan jer je Zvezda već mjesec dana pod kaznom Evrolige. Laprovitola je prošle godine stigao u Barsu direktno iz Reala, u reprezentaciji je saigrač sa crveno-bijelim Argentincima Kampacom i Lukom Vildozom i teško mu je palo dok ih je gledao kako u Americi ne igraju. Kampaco je tamo dvije godine proveo u Denveru i Dalasu, a Vildoza je u maju prošle godine potpisao za Njujork, a u aprilu 2022. za Milvoki, ali se nigdje nije zadržao.

"Što se mene tiče, NBA se igra u Evroligi. Ne gledam NBA ligu, iznerviram se kad vidim šta se desilo Luki Vildozi, Fakuu Kampacu i Gabiju Deku. To nije dobra destinacija za nas. Šteta je da se u Argentini nastupi u Evroligi ne vrednuju isto kao da si u NBA. Evroliga je tako teška i moraš da igraš čvrsto. Fizički aspekt je ekstreman", rekao je Laprovitola ove jeseni u razgovoru sa Serhijom Vegasom.

Šteta je što Laprovitola na parketu "Pionira" neće moći da igra protiv svog prijatelja, Kampaca. "Faku je igrač protiv koga sam sigurno vodio najveće borbe na parketu. Čak i na treninzima. Igramo istu poziciju i on je bio veći k**kin sin", nasmijao se Laprovitola.

Iako ne želi da prihvata zasluge za Barsine pobjede i ne želi da ga smatraju najboljim igračem ekipe, ipak je činjenica da je Laprovitola motor ekipe Jasikevičijusa. "Kad sam došao u Barselonu, nikad nisam poimslio da će biti igrane neke akcije za mene kao za Kjurika ili da ću biti prva opcija, da ću završavati četvrtine. Stekao sam poštovanje u klubu i među saigračima. To je proces i uživam u tome", rekao je on.

Laprovitola ove sezone prosječno postiže izvanrednih 14,7 poena po meču, uz sjajan šut za tri poena (45,3 odsto) i uz pet asistencija po utakmici. I Jasikevičijus priznaje koliko je Argentinac važan član Barselone: "Laprovitola je premašio naša očekivanja. On je igrač koji donosi odluku, koji mijenja utakmice i trudimo se a to radi što konstantnije, ali on je već dobijao utakmice za nas", rekao je "Šaras". Pogledajte kakvu magiju donosi Laprovitola u Pionir u petak: