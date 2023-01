NAVIJAČI ZVEZDE ĆE GA OBOŽAVATI! Nikola Jokić o Kampacu: Neslavno je prošao kroz NBA, a mogao bi da je igra

Nikola Jokić čuo se sa novim plejmejkerom crveno-bijelih

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić proveo je dvije sezone u Denveru sa novim pojačanjem Crvene zvezde Fakundom Kampacom, koji je novinarima otkrio da je pričao sa "Jokerom" prije nego što je potpisao u decembru.

"Fakundo je neslavno prošao kroz NBA. Mislim da bi nekad mogao da igra ako mu se nađe dobra uloga. Otišao je u Zvezdu. Dopisivali smo se. Mislim da će snajno da se snađe, zbog navijača, obožavaće ga. Borbenost, požrtvovanje, energija, asistencije, biće samo još bolji", rekao je Jokić u intervjuu za TV Arena sport.

Kampaco je bio u Americi od 2020. do novembra 2022, kada je dobio otkaz u Dalasu. U Denveru je za dvije sezone odigrao po 65 ligaških utakmica i ukupno 14 u plej-ofu, dok je za Maverikse nastupio samo osam puta prije rastanka i povratka u Evropu. On još čeka debi za Zvezdu u Evroligi jer je to takmičenje prije mjesec dana suspendovalo crveno-bijele i zabranilo im da registruju nove igrače zbog neizmirenih obaveza.

Nikola prati evropsku košarku i sa zadovoljstvom je govorio i o Markusu Hauardu asu Baskonije, hita ovosezonske Evrolige. Sjajni Amerikanac igra sezonu života u Španiji i Jokić smatra da nije dobio adekvatnu priliku u NBA ligi. "Stvarno mi je drago zbog Hauarda, nije dobio šansu. Dobio je šansu u plej-ofu, nakon što cijele sezone nije igrao. Mislim da je protiv Portlanda igrao i imao je solidne partije, čak je jednom 30 poena dao. Momak koji je kulturan, radna etika mu je bila na vrhunskom nivou. Kad smo čitali tu u planinama na zagrijavanju, mi se spustimo, on istrči još jednom. Mislim se nemoj da mi.... Za primjer je, uljudan, kulturan, drago mi je".

