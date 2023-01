Šest godina gleda Jokića - isti osjećaj kao kod Džordana i Šeka: Nemam pojma kako bih ga čuvao!

Džordž Karl izuzetno poštuje Nikolu Jokića i to je još jednom pokazao.

Izvor: Profimedia

Legendarni košarkaški trener Džordž Karl (72) "potkačio" je sadašnju generaciju Denvera i istakao da su Nagetsi u njegovom mandatu (2012/13) bili bolji tim, međutim nakon toga je morao da se pokloni Nikoli Jokiću. Karl je na Tviteru, na kome inače često dijeli zapažanja sa NBA utakmica, na vrlo zanimljiv način odao poštovanje Jokiću, čak potcijenivši i svoje trenersko znanje - što bi malo ko od njegovih kolega uradio.

"Gledam Jokića već šest sezona. Mislim da je najbolja stvar koju mogu da kažem da nemam ideju kako bih ga čuvao. Druga dva puta kada sam imao isti osjećaj bilo je protiv Majkla Džordana i Šekilla O'Nila", napisao je Karl na svom Tviteru.

Dvostruki uzastopni MVP, ko zna možda i trostruki, enigma je za sve svoje čuvare. Jokić ima nevjerovatan pregled igre i predstavlja opasnost na toliko različitih način da protivnici ne znaju kako da izađu na kraj sa njim. Ukoliko odluči da forsira šut, može da postigne poene iz reketa uz "sto trikova", znamo koliko je opasan njegov step-bek koji je dobio i poseban naziv ("Sombor Shuffle"), dok je sve bolji i u šutu za tri poena... Na sve to, Jokić je i nevjerovatno snažan, a da ne pričamo da je u stanju da "izmisli" asistenciju kao najbolji plejmejkeri.

Karl je inače od 2005. do 2013. godine bio trener Denvera, a prava je šteta što u to vrijeme nije imao igrača poput Jokića, možda bi i Nagetsi došli do šampionskog prstena