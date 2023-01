Tako ne možeš da igraš za Crvenu zvezdu! Duško Ivanović: Moram to da kažem prvi put ove sezone

Trener Crvene zvezde pohvalio nastup ekipe protiv Budućnosti, ali iznio i zamjerke na pristup pojedinih igrača.

Trener KK Crvena zvezda Duško Ivanović priznao je poslije utakmice da je potpuno zadovoljan igrom u ubjedljivoj pobjedi protiv Budućnosti, ali je prvi put iznio i zamjerke zbog pristupa pojedinih igrača meču. "Veoma sam zadovoljan pobjedom, kao i time kako smo igrali, kao i prijemom, divnom publikom. Sve je nekako večeras ispalo za nas dobro. Od početka smo znali šta hoćemo u našoj igri i u odbrani i u napadu. A moram kažem to prvi put ove sezone, da smo igrali bez tri-četiri igrača koji nisu imali dovoljnu koncentraciju i agresivnost da igraju u dresu Crvene zvezde", rekao je Ivanović u hali "Morača".

Naravno, neizbježan je bio i razgovor o Fakundu Kampacu, koji je ubacio 14 poena uz 12 asistencija i osam ukradenih lopti. "Za Kampaca znamo svi koji ima kvalitet, ali iznad svega on je veliki profesionalac i svaki trening odradi sa 100 odsto. Možeš i loše da odigraš, ali daš 100 odsto. To je ono što tražim od igrača, neki nisu dali, ali on je dao. Dali su mnogi drugi, ali on je napravio razliku. Za sada igra samo ABA ligu i vidjećemo šta će biti i kada će početi da igra i Evroligu".

Ivanović je pred meč dobio i dres i poseban doček na parketu na kojem je bio član generacije Budućnosti koja je početkom osamdesetih prvi put ušla u prvu ligu SFRJ. "Uvijek se sjajno osjećam kad dođem ovdje, iako nisam dugo igrao ovdje. Sve ovo što sam doživio, topao i srdačan prijem dijelim sa saigračima sa kojima smo ušli prvi put u prvu ligu Jugoslavije, jednu od najjačih u Evropi. Ima tu još igrača koji nisu sad sa nama, kao moj brat Dragan, Poli Bojanić, Mikica Petrović, Nikola Šutulović... Ali ima i ovih drugih koji su tu još, Slavenko Rakočević, Rajo Đurašković, Borko Đurović, Budo Nešević, Nikola Antić, Bane Vukićević i nekako mi je sve to bilo i za njih. Svi smo to zajedno uradili i sve što sam napravio je bilo to što smo napravili zajedno, u teškim uslovima. Nekako sve to dijelim sa njima"

Ivanović je poželio sreću domaćinu u Evrokupu, gdje smatra da mogu da naprave dobar rezultat: "Budućnost je vrlo ozbiljna ekipa i ima vrlo ozbiljne šanse u Evrokupu, treba im vremena da uigraju dva nova igrača. Dobro smo se spremali i imali smo puno respekta za ekipu Budućnosti".

Crvena zvezda je u Podgorici ostvarila deveti "jadranski" trijumf u nizu i ostvaria skor 13-1. Naredni meč odigraće u Evroligi, u petak 20. januara, protiv Žalgirisa u Kaunasu.

