Zek Ledej - junak derbija! Poslušajte MONDO podkast Šesta lična o ABA ligi

Novi derbi, nove tenzije! Nakon dva uzastopna trijumfa Crvene zvezde u tekućoj sezoni, jedan u ABA Ligi i jedan u Evropi, došao je momenat i da Partizan kaže riječ-dvije na ovu temu – po prvi put poslije čak šest godina crno-bijeli pobedili su kao „gosti“ u vječitom derbiju i tako dodatno zakuvali evroligašku tabelu!

Iako su vojnici Željka Obradovića gotovo cijeli meč držali prednost, teško da se može reći da drame nije bilo. Zvezda je u više navrata prilazila na po poen-dva minusa, imala nekolicinu prilika da „okrene“ meč i preuzme vođstvo, ali bi Partizan kontinuirano nalazio načine da to doga ne nađe. Junak utakmice bio je Zek Ledej sa 20 poena i odličnih 4 od 5 za tri – njegovo junaštvo je utoliko veće jer se, do ove utakmice, i nije najbolje snalazio u najvećem derbiju regionalnog sporta.

Zvezda, kada sagleda utakmicu, itekako ima za čime da žali. Čak 16 izgubljenih lopti olakšali su posao Partizanu da dođe do bodova, a nije pomogla ni odlična realizacija u šutu za tri poena (timskih 47%), ni raspoloženi duo Vildosa-Nedović. Ostala je utješna nagrada u vidu Nedovićeve trojke uz istek vremena koja je crveno-bijelima očuvala makar bolji međusobni skor, ali dug je put do tačke u kojoj bi se to uzelo kao nešto odlučujuće.

Oba tima su pobjedama ispratile svoj evro-nastup – Zvezda u Železniku, Partizan kući protiv Mornara – i nove evropske avanture uveliko čekaju. Dok vi ovo budete gledali Zvezda će se boriti za novu pobjedu u Bolonji, a Partizan dočekuje Asvel – svega dva dana kasnije, Zvezda „silazi“ do Milana, dok će crno-bijeli u Kaunas. Imaćemo, dakle, o čemu da pričamo i sljedeće nedjelje.

Ali da se zadržimo još na ovoj. Pored „vječitih“, na koje otpadne veći dio emisije, analiziramo i debakl Cedevita Olimpije na svom terenu protiv Budućnosti. Veliku pobjedu upisao je Zadar, ne doduše i bez nešto gorčeg „aftera“ na kojem je trener pričao o atmosferi u klubu (šifra : finansije), a zanimljivo je bilo i u Laktašima gdje je Split u drami trijumfovao protiv Igokee.

Ukratko, znate da u ABA podkastu drame ne manjka. Stoga, opustite se i uživajte, pa se opet družimo za dva dana uz NBA!

