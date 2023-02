NISAM ZNAO KAKO TO VRIJEĐA ZVEZDU I IGRAČE! Lesor se oglasio o transparentu Grobara: Bilo mi je smiješno... (VIDEO)

Matijas Lesor je napravio nepromišljen i ružan gest kada se slikao sa transparentom na kome su bile uvredljive poruke za Filipa Petruševa i Nikolu Kalinića.

Izvor: MN PRESS

Partizan je ubjedljivo savladao Asvel na svom terenu i priblžio se mjestu u Top 8 Evrolige, a nakon odličnog meča Matijas Lesor se slikao sa uvredljivim transparentom na kome je pisalo #PoFaci, a pored slike Lesora bile su montirane glave Filipa Petruševa i Nikole Kalinića.

Sada se pred naredni duel u Evroligi oglasio o spornom transparentu koji je visio sa tribina i pored koga se slikao. Istakao je da nije znao šta hešteg koji je bio napisan na ćirilici znači.

"Slika mi je bila smiješna, mislio sam da to samo navijači iskazuju ljubav prema meni. Nisam znao značenje heštega. Navijači rade ono što ih zabavlja van terena i to im je zanimljivo, a mi brinemo o terenu. Tu je bila samo slika dva igrača i nisam shvatio kako to vrijeđa Crvenu zvezdu i tu dvojicu igrača", rekao je Lesor.

Pogledajte 02:47 Matijas Lesor izjava Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Lesor je u meču sa Asvelom upisao 12 poena i četiri skoka, a naredni meč koji crno-bijeli igraju je utakmica sa Žalgirisom u gostima u četvrtak od 19 časova.