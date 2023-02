PARTIZAN OSTAJE BEZ VAŽNOG IGRAČA? Razbio je Zvezdu, a može da ode već na ljeto - ponuda evroligaša je spremna

Zek Ledej je na meti Makabija iz Tel Aviva.

Izvor: MN PRESS

Zek Ledej (28) mogao bi da napusti Partizan na lheto. Njemu ističe ugovor sa crno-buhelima, a to želi da iskoristi Makabi. Navodno je ponuda za njega od strane evroligaša već spremna. Tim iz Izraela traži pojačanje u reketu i spekuliše se da je izbor pao upravo na igrača srpskog tima.

Ove sezone Ledej je igrao sa dosta oscilacija, ali je u posljednje vrijeme znatno podigao nivo igre. Vidjelo se to na evroligšakom vječitom derbiju gdje je on bio najzaslužniji za pobjedu protiv Crvene zvezde. Postigao je 20 poena, od čega četiri trojke iz pet pokušaja. Poslije tog meča Mornaru je dao 14, Asvelu 9, uz sedam skokova, a imao je dabl-dabl učinak u trijumfu protiv Žalgirisa u Kaunasu (11, 10sk). Podsjećanja radi, Makabi je i ljetos bio zainteresovan za nega, ali je on odlučio da ostane u Humskoj.

Partizan može da mu ponudi novi ugovor na kraju sezone, a poslije odličnih partija mnogih igrača je i Željko Obradović se oglasio. "Imamo odličnu organizaciju, sjajne navijače, imamo ekipu. Pričao sam sa nekim prijateljima i trenerima koji su to priznali i rekli da će vrijednost ovog tima porasti na ljeto. Tako da će tema biti i kako da zadržimo neke od njih. Ali, siguran sam da ćemo napraviti dobar tim, ponovo", rekao je Obradović. Sa ili bezLedeja? Ostaje da se vidi...