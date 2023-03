ISTORIJA! JOKIĆ IMA 100 TRIPL-DABLOVA U NBA: Nikoli se poklonila cijela Amerika, ušao u rekordere!

Nikola Jokić je prethodne noći u NBA ispisao istoriju jer je došao do trocifrenog broja tripl-dablova. Sada na svom kontu ima 100 i ne planira da stane.

Srpski košarkaš Nikola Jokić stigao je do 100. tripl-dabla u NBA. Bilo je pitanje trenutka kada će "Džoker" stići do istorije pošto igra nevjerovatno ove sezone, a na kraju se to desilo na gostovanju Hjustonu. Denver je lako stigao do pobjede od 133:112, a Jokić je "očas posla" stigao do dvocifrenog učinka u tri glavne statističke kategorije i poveo je tako svoj tim ka laganom trijumfu.