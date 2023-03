"Nikad se ne predajem, neće ni Crvena zvezda!" Duška Ivanovića pitali za Top 8, on podigao ton!

Trener Crvene zvezde se obratio poslije poraza od Bajerna.

Izvor: YouTube/FC Bayern Basketball

Duško Ivanović dao je kratak komentar na poraz Crvene zvezde protiv Bajerna u Njemačkoj.

"Bila je ovo jasna demonstracija da košarkaška utakmica traje 40 minuta, a ne 36, 37, 38, 39...", rekao je trener crveno-bijelih na početku utakmice.

O Fakundu Kampacu i njegovom evroligaškom debiju govorio je kratko. Argentinac je u prvom meču za Zvezdu u najjačem takmičenju ubacio 16 poena, uz šut za tri poena 3/11.

"Pokušavao je da igra, borio se, a evidentno je da je 5-7 dana bio sa reprezentacijom Argentine i možda je to bio problem i možda zato nije igrao bolje. On je mnogo važan igrač za nas i igraće dobro".

Zvezda na osam kola do kraja ima skor 11-15. Da li je sve gotovo kada je u pitanju borba za plasman u Top 8 fazu?

"Nade za Top 8 nisu ugašene, Zvezda se neće predati, ja se nikad ne predajem i ova ekipa se neće predati do zadnjeg momenta. I kada ne budemo imali snage i šanse, ako dođe do toga, isto ćemo da se borimo. Najviše zbog ove publike kao što je ovdje i što nas svuda prati. To je dodatni motiv da budemo tužni večeras, zbog naših navijača".

Ivanović je za kraj takođe komentarisao šta je bio ključni problem u Audi domu:

"Čekamo da vrijeme prođe, padnemo u odbrani. Utakmica traje 40 minuta i moramo 40 minuta da imamo fokus", dodao je Zvezdin trener.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!