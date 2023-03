Partizan juri u Top 8 Evrolige! Odluka pada u paklenom martu - trojica lidera, još dvojica razigranih i cilj na vidiku!

Košarkaši Partizana sve su bliži plasmanu među osam najboljih, evo i šta ih čeka do kraja!

Partizan ide ka top 8 Evrolige. Sve je bliži mjestu među osam najboljih klubova, veliki korak napravio je pobjedom protiv Albe. Nastavio je dobar niz, upisao 14. trijumf i sada ulazi u pakleni mart. Težak raspored, dueli sa nekim direktnim konkurentima i prilika za dokazivanje i pravljenje iskoraka.

Stvari su prilično jasne, poslije 26 kola tim Željka Obradovića ima skor 14-12 i prema procjenama 18 pobjeda trebalo bi da bude dovoljno za prolaz, dakle najmanje četiri su neophodne. Mogu li crno-bijeli da dođu do te magične brojke? Odgovor će biti poznat u narednih mjesec dana, do tada navijači i ekipa mogu da uživaju u borbi i izazovu koji je pred njima.

Vrijeme je za ulazak u ciljnu ravninu, trka se približava kraju, a vi nam u anketi kažite i svoje mišljenje. Hoće li Partizan proći među osam najboljih?

Anketa Može li Partizan u TOP8 Evrolige? Da, prolazi u top8 sigurno 63.64% (7)

Ne, pretežak je raspored 0% (0)

Teško mi je da procijenim, biće neizvjesno do kraja 36.36% (4) Povratak na glasanje Može li Partizan u TOP8 Evrolige? Da, prolazi u top8 sigurno

Ne, pretežak je raspored

Teško mi je da procijenim, biće neizvjesno do kraja Glasaj Rezultati

PAKLEN RASPORED

Još kada je objavljen raspored bilo je jasno da će u martu biti pakleno. Posebno sada kada je Partizan dio gornjeg dijela tabele. Trenutno je šesti i pokušaće da odbrani tu poziciju u preostalih osam kola. Slijede tri uzastopna gostovanja, pa tri meča u Beogradu i onda za kraj jedan meč na strani i jedan kod kuće.

Crno-bijele čeka prvo put u Italiju, na gostovanja u Bolonji i Milanu. Prvo igraju protiv Virtusa (7. marta u 20.30), pa onda protiv Armanija (9. mar u 20.30). Onda 16. marta slijedi meč sa Efesom u Istanbulu (18.30). Zatim slijede tri meča kod kuće protiv Olimpijakosa (24. mart, 20h), Barselone (28. mart, 20.30) i Real Madrida (31. mart, 20.30). U pretposljednjem kolu gostuje Monaku (7. april, 21h) i u 34. rundi, posljednjoj u ovom dijelu sezone, Panatinaikos dolazi u "Arenu" (14. april u 20.30)

Ovako izgleda cijeli raspored:

7. mart Virtus - Partizan (20.30 časova)

9. mart Armani - Partizan (20.30)

16. mart Efes - Partizan (18.30)

24. mart Partizan - Olimpijakos (20)

28. mart Partizan - Barselona (20.30)

31. mart Partizan - Real Madrid (20.30)

7. april Monako - Partizan (21.00)

14. april Partizan - Panatinaikos (20.30)

AVRAMOVIĆ SE RAZIGRAO

Dobra stvar za Partizan pred martovske mečeve je to što se razigrao Aleksa Avramović. Vratio se poslije duge povrede, polako je ulazio u ritam i djeluje da ga je pronašao. Poslije sjajnog meča za reprezentaciju Srbije nastavio je sa odličnim šuterskim raspoloženjem i protiv Albe, dao je 19 poena (5/7 za tri).

"Osjećam se dobro, znam da imam poene u rukama i da moram da podignem intenzitet odbrane na prvom mjestu i da će kroz to doći poeni i dobre stvari u napadu. Nikad nisam sumnjao u sebe, to je to", rekao je Aleksa.

Još jedan igrač, koji je posebno bitan za napad crno-bijelih, takođe je ponovo "namjestio ruku". U pitanju je Danilo Anđušić. Mučio se sa šutom u posljednje vrijeme, ali je protiv njemačkog tima dao dvije trojke iz tri pokušaja i to su navijači prepoznali. Nagradili su ga gromoglasnim aplauzima, a po njegovoj reakciji vidjelo se koliko mu je to bilo bitno.

LIDERI SE ZNAJU - ONI MORAJU DA POVUKU!

Nema nikakve tajne, lideri Partizana su Kevin Panter, Dante Egzum i Matijas Lesor. Njih trojica moraće najviše da "povuku" u ovih osam evroligaških mečeva. Od njih se najviše očekuje i od njih najviše zavisi. Govore to i statistički parametri, Panter je najefikasniji (15,5 poena, 2,3 asistencije i 2,2 skoka), prati ga Egzum (13,1, 2,6 asistencija i 2,4 skoka), dok Francuz dominira u reketu (12,8, 7,3 skoka i 1,4 asistencije).

Nije Obradovićev tim odustajao od borbe ni kada je imao rezultatsku krizu. Pali su u decembru Efes i Fenerbahče i od tada je sve krenulo uzlaznom putanjom. Naglašavao je to i kapiten u januaru, kada tim nije bio toliko blizu mjesta među top 8 kao sada. "Nikada od toga nismo odustali, čak ni kada je djelovalo da je predaleko i kada su se ređali porazi. Znamo svoje ciljeve i ono što želimo i možemo, sve je lakše kada iza sebe imate ove fenomenalne navijače", rekao je Panter za MONDO tada.

Sada je vrijeme za najvažnije mečeve, Partizan je trenutno na poziciji koju želi i uradiće sve da je odbrani...

