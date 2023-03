Željko mi je priznao zašto nije došao u NBA! Bogdan otkrio tajnu: "Ne bi mogao taj dio da izdrži, jednostavno je takav"

Bogdan Bogdanović otkrio je zašto Željko Obradović nije otišao u NBA.

Zašto Željko Obradović nije nikada otišao u NBA ligu? To je jedno od pitanja na koje je i sam dao odgovor u jednom intervjuu. A, o toj temi pričao je i Bogdan Bogdanović otkrio je i detalj koji mnogi nisu znali o trofejnom stručnjaku i zbog čega ipak nije odlučio da ode "preko okeana".

Prvo je objasnio i šta je to što je naučio od trenera Partizana i koliko mu je značio rad sa njim. "Najvažnija stvar kod Željka je sposobnost da stalno ima motivaciju, da napreduje, da priprema svaki meč i da se takmiči za svaki trijumf. Sa njim ne ideš u dvoranu samo da igraš, postoji tu mnogo rada u pripremi svega, mnogo teških treninga. Imao je ogroman uticaj na moju karijeru. U NBA ligi toga nema, nema toliko rada na takvim stvarima, ali možeš da napreduješ kroz utakmice, analize. Imaš vremena da radiš na svojim potezima, kretnjama. Još uvijek imam taj takmičarski duh i radne navike od Željka", rekao je Bogdanović za agenciju "EFE".

Potom je srpski reprezentatvac otkrio Obradovićevu tajnu. "On poznaje košarku mnogo. Otkriću vam nešto, priznao mi je jednom prilikom da on ne može da izdrži tolike pauze, taj spektakl u smislu zabave, šou programa, tajm-auta. On shvata košarku mnogo ozbiljno. Možda i previše ozbiljno, jednostavno je takav."

Napravio je Bogdan kratku pauzu, pa je nastavio sa objašnjavanjem. "Mnogo ga poštujem, kada gledam stvari sa distance, ne vidim razlog zbog čega ne bi došao ovdje. Međutim, njegovo shvatanje sporta i košarke je drugačije od onoga kako ljudi to gledaju ovdje", zaključio je Bogdanović.

