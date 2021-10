Više sam naučio u Partizanu nego u Golden Stejtu: Smailagić otvorio dušu - Košarku učim od Željka, u NBA to nisam radio!

Iako je tri sezone proveo u Americi mladi košarkaš Partizana ističe da je rad sa Željkom Obradovićem impresivan.

Izvor: MNPress/Profimedia

Alen Smailagić je poslije tri godine provedene u Americi riješio da se vrati u Srbiju i zaigra za Partizan. Sada je u intervjuu za "Jurohups" otkrio da u Golden Stejtu nije mnogo naučio.

Postao je pravi profesionalac, stekao radne navike, ali je više znanja upio kod Željka Obradovića!

"Što se tiče košarke nisam mnogo naučio, ali sam naučio mnogo o profesionalizmu: kako da se ponašam, kao da pričam sa ljudima. To mi je naravno pomoglo u karijeri. Sada učim košarku od Željka Obradovića i to mi pomaže", istakao je on.

Ovaj 21-godišnjak se ustalio kao startni centar Partizana nakon dvije sezone provedene u Golden Stejtu i 29 odigranih NBA mečeva. Bio je najmlađi igrač u istoriji razvojne lige kada ga je Santa Kruz doveo iz Srbije 2018. godine, a sada ističe da je rad sa Željkom Obradovićem svakoga dana sve učinkovitiji.

"Sve je sjajno, trener Obradović je najbolji trener kog sam ikada imao. On mi uvijek objasni u čemu griješim. Više sam naučio od njega nego do sada u cijeloj profeisonalnoj karijeri. Znamo šta on želi i znamo da želi najbolje za nas", istakao je on.

Sada crno-bijele čeka prvi meč na domaćem terenu u Evrokupu, a mladi košarkaš želi da oduševi navijače na tribinama.

"Probaćemo da uradimo sve što je moguće za njih. Oni nam mnogo pomažu da pobijedimo utakmice, zaista to cijenim jer mogu da osjetim ljubav sa tribina", zaključio je Smailagić.