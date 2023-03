Kad onako izgledamo, protivnik nas "pojede"! Luka Vildoza za MONDO: Nije Kampaco spasilac Zvezde, nego...

Luka Vildoza za MONDO je pričao o predstojećem derbiju sa Partizanom, stanju u Crvenoj zvezdi, Dušku Ivanoviću...

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je u padu forme, poslije slabijih evroligaških rezultata stiže na najvažniju utakmicu u dosadašnjem dijelu sezone - derbi sa Partizanom u ABA ligi, za prvo mjesto. Duel koji ima ogroman značaj za nastavak šampionata za MONDO je analizirao sjajni argentinski plejmejker Luka Vildoza koji dobro zna kako je moguće izaći iz krize.

"Moramo da se borimo do samog kraja, sve kreće od odbrane, tu treba da poštujemo svoje principe igre, da svako prati svoju ulogu i to je jedini put do pobjede. Znam da u posljednje vrijeme možda i malo previše šutiramo za tri poena, to je ponekad proizvod loše odluke u datom momentu, a nekad je i to zbog načina igre rivala koji vam da previše prostora za šut. Ponavljam, ključ je u borbi", počeo je Vildoza razgovor za MONDO.

"PARTIZAN - SMAILAGIĆ, NANELI, LESOR..."

Ima Argentinac samo riječi hvale na račun najvećeg rivala, svjestan je da su crno-bijeli u boljoj formi pred derbi koji se igra u "Areni".

"Osim poraza od Armanija stvarno igraju odlično u posljednje vrijeme. Imaju skup kvalitetnih igrača koji su dobri na obje strane terena. Lesor dominira u reketu, Egzum daje toliko toga, Panter je tu, Naneli, svi mogu da poentiraju. Znamo kako je igrati protiv njih u gostima, uspjeli smo da ih pobijedimo na njihovom terenu u prvom evroligaškom meču. Derbi je utakmica u kojoj moraš da daš nešto više za pobjedu, to je potpuno drugačiji meč."

Analizirao je potom i pojedince u redovima protivnika i šta vidi kao njihove najveće prednosti.

"Egzum je neuobičajen plejmejker, da se tako izrazim, nije 'čist' plej u smislu asistencija, ne odlikuje ga tako dobar šut, ali toliko drugih stvari radi odlično. Može da igra na niskom postu, da napada iz prodora, stvarno ga je teško čuvati. Ne znam hoću li to raditi ja ili neko od bekova. Lesor je sjajan u reketu, atletske sposobnosti su dobro poznate, odličan je u skoku, poentira na obruču. Meni lično se mnogo dopada Smailagić, sviđa mi se njegov način igre. Ledej je odlučio prošli evroligaški meč u Pioniru, Panter je standardno dobar. Naneli je pronašao šut, bilo je vrijeme da počne da pogađa, znamo svi kakav je šuter. Avramović donosi novu energiju sa klupe, stvarno imaju mnogo dobrih igrača."

PRVO MJESTO, PREDNOSTI ZVEZDE I NAVIJAČI

Poslije priče o protivniku, govorio je i o prednostima crveno-bijelih za predstojeći susret za koji se još ne zna hoće li igrati Nemanja Nedović zbog povrede koju je zadobio na meču sa Panatinaikosom.

"Naravno da imamo i mi svoje prednosti koje moramo da iskoristimo. Meč koji smo odigrali na Kupu u Nišu riješio je Kampaco, Nedović je pogađao neke bitne šuteve, ja sam imao dobru rolu krajem treće i početkom treće četvrtine. Najbitnije za nas jeste da zadržimo fokus, ako toga ne bude bilo oni su tim sposoban da brzo stvori veliku prednost. Zbog toga ponavljam istu rečenicu, da moramo da se borimo do posljednje sekunde", ističe Vildoza.

Poslije poraza Zvezde od Cibone derbi je dobio još jednu dimenziju, na stolu je i prvo mjesto i to pred punom dvoranom navijača Partizana.

"Naravno da je prva pozicija važna, ali je pobjeda bitna i zbog drugih stvari. Prvenstveno zbog samopouzdanja koje je u ovom momentu malo poljuljano. Slažem se da je prednost domaćeg terena bitna, mada su dva dosadašnja derbija u Evroligi završena pobjedom gostiju, tako da to samo pokazuje da je teren najvažnija stvar i da se igra pet na pet. Ne poričem da je publika bitna stvar, naravno da jeste, pomažu nam mnogo, samo želim da kažem da se sve rješava na parketu."

"DUŠKO NAM JE ZAMJERIO JEDNU STVAR NAJVIŠE"

U posljednjih nekoliko mečeva Crvena zvezda je gubila mečeve koje je morala da dobije. U pitanju su dueli sa Albom, Bajernom i Panatinaikosom, u svakom od njih imala je ili blizu dvocifrene prednosti ili preko 10 poena razlike i nije uspijevala da zatvori utakmicu. Argentinac je svjestan da to nije smjelo da se desi i otkriva kakva je bila reakcija trenera Duška Ivanovića poslije neuspjeha u Atini.

"Imali smo baš dug sastanak, pričali smo o svemu, razmijenili mišljenja, svako je dao svoje viđenje. Svi u timu znamo gdje smo griješili, svjesni smo da ne smije da bude opuštanja, da moramo da igramo strpljivo, da detalji odlučuju i sve će doći na svoje sigurno. Trener Ivanović nam je najviše zamjerio jednu stvar - loš govor tela", otkriva Luka za MONDO.

Upravo je to jedna od glavnih stvari koju ističe da cijeli tim mora da popravi.

"Pričao nam je o tom govoru tijela i tokom meča u Atini. Imali smo pet-šest poena zaostatka na oko tri-četiri minuta prije kraja i glave su nam bile pognute, ramena slegnuta, kao da smo nokautirani. Tako ne smije da izgleda ekipa koja želi pobjedu. Kad protivnik to vidi, onda će da vas 'pojede'. Svjesni smo svi da smo trenutno u us***om momentu, ali moramo da se držimo zajedno i da se borimo kao tim. Svi hoćemo pobjede i uspjeh, imali smo neke loše mečeve, to je činjenica, ali smo isto tako dobili i Efes, šampiona Evrolige."

"FAKU NIJE SPASILAC ZVEZDE"

Za kraj razgovora ostavili smo dva pitanja. Jedno o Fakundu Kampacu, a drugo o šansama za četvrtfinale Evrolige.

"Volim da igram sa Fakuom u petorci, još od kad sam sa 22-23 godine ušao u reprezentaciju Argentine igram sa njim. Možda nekada izgleda kao da ne ide, ali to nije zbog njega ili individualnih poteza. Mi kao tim moramo da igramo za njega. Kampaco nije spasilac Zvezde, već igrač koji ima svoje kvalitete i da bi došli do izražaja svi moraju da pomognu. Moramo da mu otvaramo prostor, da ima više prostora za šut i za ono što najbolje radi. Vidjeli su svi kako je to izgledalo na meču protiv Efesa."

Kada je borba za plej-of Evrolige crveno-bijele čeka (ne)moguća misija.

"Teško je bilo pogledati stanje na tabeli poslije meča u Atini. Znamo da je teško, mada nada postoji i dokle god je to slučaj, mi ćemo da se borimo. Matematika je jasna, treba da pobijedimo sve do kraja ako hoćemo da prođemo i pokušaćemo sve da to i učinimo. Nećemo se predati do kraja, kako zbog nas, tako i zbog naših fantastičnih navijača koji ne zaslužuju da odustanemo bez borbe", zaključio je Vildoza.

