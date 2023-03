Partizan i Zvezda dobijaju evroligašku licencu? Mijailović ima rješenje: Postoji jedna barijera, ali ako mene pitate...

Ostoja Mijailović pričao je o situaciji u Partizanu, Evroligi, odnosu sa Crvenom zvezdom...

Partizan igra odlično u završnici sezone, sve je bliži plasmanu među osam najboljih u Evroligi, dok je u ABA ligi preuzeo prvo mjesto pobjedom protiv Crvene zvezde. Trofeji su, ipak, ono što se na kraju gleda i po čemu se sezona pamti i upravo to je ono što želi Ostoja Mijailović sa klubom iz Humske. To i licencu Evrolige, bolje odnose sa najvećim rivalom, smirivanje tenzija i slično...

O tim stvarima prčao je za klupsku televiziju.

"Nije vrijeme sada za podvlačenje crte, zadovoljan sam ostvarenim do sada, ali je jako važno da sezonu privedemo kako treba i da je završimo trofejima. Meni kao predsjedniku kluba spočitava se to što imamo malo trofeja od kada sam došao, četiri za ovih pet i po godina. Međutim, mora da se razumije i u kakvim okolnostima smo se takmičili, šta se sve dešavalo u određenim finalima, onda i ta godina sa koronom kada smo bili nadomak trofeja. Tada, kada smo mi došli, kada bi se izuzeli navijači, klub je mogao da bude u trećoj ligi, mogao je i da se ugasi. Sada sve funkcioniše odlično i uzaludni su pokušaji svih onih koji žele da ubace bilo kakvu 'žišku'. Dovoljno smo iskusni", počeo je Mijailović.

Kada je riječ o navijačima i o bodrenju, ima posebnu poruku za njih.

"Navijači su dali dosta novca da bi sezona bila ovakva. Gledam da njegujem korektne odnose prema državi, pozivam ih da ne vrijeđaju, da li će neko da kaže da li sam bot ili ovakav ili onakav. Neću da lažem nikoga, nije istina da smo 100 odsto finansirani od strane države, ali nije istina da ne pomaže i nas i ostale klubove u Srbiji. Edukujemo publiku da bodri naš klub, pričam to i o nekima koji su predmet vrijeđanja, a nikad nisu bili na našim utakmicama. Da li su to nečije žene, neki drugi ljudi, neki koji su zaslužili da budu uvrijeđeni, ja sam vaspitan da ne odgovaram uvredama, da budem bolji od nekoga i da ga tako pobjeđujem. Da bi sistem bio savršen, mora da postoji početak i kraj, a to je da se radi."

Nije želio da odgovara vječitom rivalu. "Neću da pričam na tu temu, zanima me meč sa Olimpijakosom, da se ide u Top 8, gledam samo unaprijed."

Vidi opis Partizan i Zvezda dobijaju evroligašku licencu? Mijailović ima rješenje: Postoji jedna barijera, ali ako mene pitate... Skloni opis

Potom je pričao o odnosu koji ima klub sa Evroligom.

"Ne mislim da imamo povlašćeni status u Evroligi, ipak je to evropsko takmičenje, ima ljude koji imaju veliku širinu, vidite da su vlasnici klubovi. Njihov lični interes je da liga bude pedantna, čista, gledana, posjećena, od toga zavise i finansije i to su važne stvari. Pričao sam godinama i Đordiju Bertomeuu i mnogim predsjednicima klubova, da će im Partizan donijeti mnogo više dobrog nego što mogu da očekuju. Gledali su Partizan kroz prošlost koji troši malo para, ima lude navijače, u pozitivnom smislu, ali je ovaj sistem koji smo godinama gradili pokazao da smo spremni za kvalitetnu organizaciju, da broj navijača donosi novac. Otuda potiče poštovanje. Ne zaboravite da je na klupi Željko Obradović, devetostruki šampion Evrope, mislim da je Real Madid kao klub jedini koji je ispred njih. Ne bih umanjio vrijednost Zorana Savića. Pokazali smo da smo neko koga treba respektovati i ko pripada tom društvu. Potrošio sam sate, dane, mjesece, objašnjavao da će doći to vrijeme i da nam treba jedna šansa."

Nastavio je u istom dahu.

"Sada je Partizan prijateljski klub sa svim evropskim klubovima, računajući i našeg gradskog rivala, trudim se da što manje njih spominjem, neću ni sada. Trudim se da imam korektne odnose, uprave klubova rado dočekamo, pružamo kompletnu podršku, isto dobijemo i kod njih kada odemo. Nikome u klubu nisam dozvolio da kaže ništa loše o Evroligi, bilo je momenata kada su nas navijači pritiskali da protestujemo protiv nekog lošeg suđenja i slično, postoji ugao gdj se vidi nepravda, ali postoji i kompromis. Morate to da prihvatate i da idete naprijed, ne može da se traži dlaka u jajetu. Evroliga je preživjela odlazak Bertomeua poslije 20 godina, došli su neki drugi ljudi, organizovali su sve kvalitetno, čeka se 2025. godine i neki novi sistem takmičenja, da li sa 24 kluba ili slično, to su novi izazovi."

Uslijedilo je i direktno pitanje - mogu li Partizan i Crvena zvezda da dobiju licencu za stalno učešće u Evroligi.

"Tu je najveći odnos odnos Paritzana i Zvezde, Srbija ima dva velika kluba i to je jedino pitanje na stolu, kako riješiti taj odnos. Ako se Evroliga širi na 24 kluba, siguran sam da ima mjesta za oba kluba. Ako mene pitate, šta bih više volio, besmisleno je da na to odgovorim. Zadovoljila bi se srpska javnost sa oba kluba. Ja u porodici imam navijače i Partizana i Zvezde, ne možemo da se razdvajamo na crno i crveno-bijele. Moramo da nađemo rješenje, interes srpske košarke je da imamo dva mjesta, to smo pokazali, dobili smo dva mjesta sticajem okolnosti, nesrećni rat koji se dogodio i neigranje ruskih klubova. Evropi smo pokazali da možemo da funkcionišemo kao dva kluba."

Na oba derbija u Evroligi na tribinama bili su navijači oba kluba.

"Partizan je pokazao da može da organizuje utakmice sa navijačima Zvezde, popio sam uvrede i ja zbog toga. Nudio sam to i prije tri godine i nikome nije pala kruna sa glave, meni su malo pjevali, ali smo pokazali Evropi. Da li je to barijera, da li mogu da budu zajedno? Mogu. I mi njihove i oni naše. Mi smo izgubili taj meč u Areni, pa smo pobijedili u Pioniru, organizacija je bila kvalitetna na oba meča. Svi su napustili dvoranu živi, kako teba. Mi ne možemo nikada da se volimo, ne možemo da navijamo jedni za druge, misli su okrenute u suprotnim pravcima, ali treba da postoji minimum poštovanja i zajedničkog interesa, da budu dva kluba u Evroligi. Da li će neko sljedeće sezone da bude u Top 8, a sljedeće da bude 15. ili 16. Može i Partizan da bude na dnu, Zvezda da igra fajnal-for. Ja želim da Partizan bude prvak Evrope, ali ne želim da Zvezda bude na dnu tabele. Ta 2025. godina je dosta važna za srpsku košarku, to donosi kvalitetne utakmice, Partizan će u ligaškom dijelu sezone Evrolige imati ukupno preko 300.000 gledalaca, svi do jednog su kupili kartu. Uradili su neku aktivnost kojom su doprinijeli nešto."

Vidi opis Partizan i Zvezda dobijaju evroligašku licencu? Mijailović ima rješenje: Postoji jedna barijera, ali ako mene pitate... Skloni opis

Ponavlja da su odnosi dva kluba najveći problem.

"Naši međusobni odnosi su važna tema definitivno. Da li je previše očekivati dvije licence? Ne. Nije previše očekivati. AKo bi mene pitali da li bi želio da ima Partizan licencu ili dvije licence, rekao bih da daju dvije. Srbija je košarkaška zemlja jer je postojalo rivalstvo dva kluba, to je dizalo nivo košarke na viši nivo. Partizan je u košarci nešto drugo, kao što je Zvezda u fudbalu nešto drugo. Bivši prvak Evrope, ima najviše navijača po broju, to su prednosti u košarci. Kao što fudbalski klub Zvezda ima svoju istoriju, veliki broj igrača i sve, to su sve stvari koje su realnost. Pitajte predsjednika oba fudbalska kluba ili predsjednika košarkaškog kluba Zvezde. Zašto? Jer će ga vrijeđati. Partizan je najveći košarkaški klub na ovim prostorima. To kažu titule, to kaže Željko, zašto nije otišao u Atinu, Darušafaku, u Bilbao, jer u Španiji ima kuću. Došao je ovdje. Te 2025. godine imamo dva kandidata za licence, ne možem da rušimo jedni druge. Ako će 24 kluba biti stalni članovi Evrolige i ako će biti 'zaključana' liga onda je važno da budu dva predstavnika. Ni Partizan neće imati ovakav kvalitet ako nema Zvezde i suprotno. Da li jedan klub treba da se ugasi da bi drugi bio bolji? Koji je onda kriterijum kvaliteta, ako nema takmičenja i ako si jedini. Moraš da se izmjeriš sa nekim, neko da vas gura, da budeš bolji od drugog, ne da uništiš drugog. Mi kao zemlja treba da radimo za tu 2025. godinu."

Spominjao je odnos sa ABA i KLS.

"Što se tretmana u ABA i u KLS tiče, ne bih KLS da komentarišem uopšte, bilo bi suvišno. Ljudi koji sada vode ABA prilično su sposobni koji donose finansije i profit. Partizan ima svoje vlasničke udjele, kao i svi ostali klubovi i važno je da to takmičenje bude finansijski samostalno i sposobno da izdržava svoje obaveze. Neću zamjeriti, mada neke druge stvari treba neke stvari drugačije da rade, da pronađu način da se riješi pitanje završnice ABA lige. Ovo je šesta ili sedma sezona koju prate mnogobrojni skandali. Meri se sa izbijanjem međudržavnog rata, ovo je baš delikatan trenutak. Sportski sektor ABA lige mora da pokaže ozbiljnost, konkurišemo za ta sigurna mjesta u Evroligi 2025. godine i treba da se borimo za mjesta u toj proširenoj Evroligi. Ne smijemo da dođemo u situaciju da nas prati taj svinjac. To nikome ovdje ne prija i niko normalan ne može da nazove normalnom. Ono što se dešava ovdje u završnicama ne liči ni zašta i to niko ne zaslužuje. Tu tražim više poštovanja prema Partizanu, našem stručnom štabu, ulaganju, navijačima koji su tu. Oborili smo rekord po broju navijača na derbiju, meču koji je bio težak za organizaciju. To je važno i za sponzore u ABA ligi, a to nije učinio nijedan drugi klub. Ne tražim povlašćeni položaj za Partizan, samo da svi budu jednaki."

Imao je za kraj poruku za sve kada je ABA liga u pitanju.

"Situacija se mijenja, nisam navikao da živim u svinjcu, već u uređenom sistemu, možete da me terate, nisam takav i ne mogu da funkcionišem tako. Možda sam pokušao da budem u blatu, da se umažem, onda odem u kupatilo, istuširam se i presvučem se, ne mogu i neću da radim. Da li su to maniri nekih drugih, to vidimo. Tu postoji važna stvar koja se desila prošle sezone, kada je sportski sektor pokazao neke mišiće koji nisu bili prethodnih godina. Bilo je pražnjenja dvorana, kao što su i rekli", zaključio je Mijailović i dodao da će klub nabaviti autobus u kom će igrači ići na gostovanja.