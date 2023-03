Trener Igokee m:tel hvalio klinca rođenog 2005. godine: Ne ističem pojedince, ali čestitam mu na hrabrosti!

Trener Aleksandrovčana pohvalio mladog Ognjena Stankovića, koji je pogađao u ključnim trenucima meča u Skoplju. Gagi Nikolić žali za propuštenom šansom: Pokazali smo nesposobnost!

Izvor: ABA liga/MZT Skopje Aerodrom/Danail Petrović

Igokea m:tel vraća se iz Skoplja sa velikim trijumfom, koji bi mogao da joj donese opstanak u ABA ligi.

Aleksandrovčani su odigrali kvalitetan meč, naročito posljednju četvrtinu duela sa MZT-om, te stigli do sedme ovosezonske pobjede u regionalnoj ligi, a druge uzastopne, kojom su povećali šanse da i dogodine igraju među jadranskom elitom.

Trener Igokee m:tel Vlada Jovanović bio je zadovoljan kako je njegova ekipa reagovala u trenucima kada se utakmica lomila.

"Čestitam igračima na pobjedi. Očekivali smo ovako tešku utakmicu jer smo znali da je MZT dobro igra na domaćem terenu i da se grčevito bore za opstanak. Moji igrači su odigrali koncentrisano u posljednjoj četvrtini. Nismo igrali našu najbolju košarku u tri četvrtine, ali na kraju drago mi je da smo došli do pobjede", rekao je Jovanović.

Istakao je jednog igrača, iako je rekao da ne voli da govori o pojedincima. Međutim, Ognjen Stanković je večeras zaslužio da se njegovo ime nađe među najvažnijim pojedincima u velikom trijumfu. Postigao je sedam poena, ali je realizovao neka od ključnih slobodnih bacanja.

"Posebno mi je drago što smo to uradili sa igračem rođenim 2005. godine. Ne volim da ističem pojedince, ali moram njega da pohvalim za hrabrost. Nastavljamo dalje, trebale su nam neke pobjede, u prošlom kolu smo došli do jedne, sada iz tog samopouzdanja izvukli maksimum jer smo bili oslabljeni neigranjem Dragana Milosavljevića, koji je veoma bitan za našu igru. Želim MZT-u i Gagiju Nikoliću svu sreću u nastavku sezone", poručio je trener "igosa".

Izvor: ABA liga/MZT Skopje Aerodrom/Danail Petrović

S druge strane, razloga za zadovoljstvo nije imao Dragan Gagi Nikolić. Nekadašnji strateg Igokee m:tel i banjalučkog Borca žali za propuštenom šansom da se upiše pobjeda. Ovako, MZT ostaje "fenjeraš", sa malim šansama da se dokopa opstanka u ABA ligi.

"U Igokei su žarko željeli ovu pobjedu i došli su do nje. Mi smo im to omogućili nevjerovatnim greškama koje smo pravili, pokazali smo nesposobnost da ne dobijemo utakmicu koju smo toliko željeli da dobijemo. U tome nismo uspjeli zbog osnovnih grešaka. Znamo u kakvoj smo situaciji, ponavljamo to iz dana u dan, borićemo se koliko god možemo, ali to je što je", rekao je vidno razočarani Nikolić.

Igokea m:tel sada je na skoru 7-14, istom onom koji ima i Mornar, dok je MZT i dalje zakucan za dno tabele sa samo četiri trijumfa na 22 utakmice.

