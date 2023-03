Jan Veseli ne zaboravlja odakle je krenuo, ne zaboravlja "grobare", Partizan i ne želi ništa da obećava, ali...

Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić

Jan Veseli se vratio, a navijači Partizana su mu odmah pokazali koliko ga vole! Češki centar je kako i sam kaže "vrhunsku košarku počeo da igra u Partizanu", a "grobari" priželjkuju njegov povratak. Sada se vratio u dresu Barselone i bio jedan od najboljih u svom timu u pobjedi nad bivšom ekipom.

Ubacio je 14 poena uz 6 skokova, a na pitanje novinara poslije meča da li je i u Barseloni, odgovorio je kratko: "Pa nije...", a onda se osvrnuo na poziv navijača da ponovo obuče crno-bijeli dres:

"Nevjerovatan doček i stvarno je bilo vrlo emotivno. Stvarno sam se trudio da me ne pogodi mnogo. Pogodilo me na početku, a poslije sam se malo vratio sebi, stvarno je bilo nevjerovatno", istakao je iskusni Čeh, na perfektnom srpskom.

Vidi opis Jane, 'ajde obećaj da se vraćaš u Partizan! Veselog dočekao huk grobara: Pogodilo me, jedva sam došao sebi! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Atmosfera ga je impresionirala i nadahnula, podsjetila ga je na tri godine provedene u crno-bijelom dresu i na vrijeme kada je sa "parnim valjkom" igrao F4 Evrolige.

"Vrhunski, stvarno je bilo vrhunski, stvarno sam uživao u atmosferi, nevjerovatno je bilo. Bukvalno sam se sjetio starih vremena prije nego što sam otišao iz Partizana. Mi smo se spremali za to da će teren biti težak, teška utakmica. Znali smo da treba da se spremimo da igramo fokusirano što smo uradili u većini slučajeva", zaključio je on.

Što se tiče povratka Željka Obradovića u Beograd to ga je pomalo iznenadilo, mada je kako kaže, u neku ruku očekviano.

"Mislim da je bilo negdje očekivano. Ja iskreno nisam očekivao kada je došao, ali svi znamo kako on voli Partizan i vjerujem da mu je to bila želja da se vrati. On je uradio nevjerovatnu stvar, igraju stvarno odlično. NIsmo, stvarno imali vremena da se vidimo, ali pred utakmicu smo se zagrlili", rekao je on.

Na kraju je moralo da uslijedi i pitanje - da li on može da obeća povratak u Partizan? "Vidjećemo ne želim da obećavam nešto što neću da ispunim,. Naravno u Partizanu sam počeo da igram vrhunsku košarku i uživao sam sve tri godine ovdje. Bilo je vrhunski, vidjećemo za povratak", završio je Veseli.

Pogledajte 02:40 Jan Veseli izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)