RASPAD SISTEMA U PRVAKU EVROPE! Ataman izgubio svlačionicu - zakasnili na avion, pa ODBILI BUS! Sprema se kazna...

Ergin Ataman je nakon dvije uzastopne titule u Evroligi potpuno izgubio svlačionicu Efesa.

Dvostruki uzastopni šampion Evrope Efes nije se proslavio ove sezone i na kraju se nisu kvalifikovali ni za četvrtfinale Evrolige, nakon čega su svi problemi koje imaju isplivali na površinu. Fenerbahče ih je razbio 103:86 i raspršio je snove o TOP8, potom ih je deklasirala i Karšijaka u turskom prvenstvu (98:83), da bi nakon toga došlo do kulminacije problema. Igrači Efesa su zakasnili na avion nakon poraza od Karšijake, pa su morali da se vrate autobusom!

Za sada nije jasno da li ih je na to natjeralo rukovodstvo (kako to obično biva) ili je to bila ideja samog Ergina Atamana, odnosno njegovih košarkaša, međutim turski mediji prenose da je bilo i onih koji nisu ni pomišljali da se od Izmira do Istanbula (skoro 500 km) "klackaju" u autobusu.

Nije teško pogoditi da su protiv ove odluke bili američki košarkaši Vil Klajburn i Šejn Larkin. Oni su odbili klupsku naredbu da sjednu u autobus i vrate se sa ekipom, tako da se ekspedicija Efesa vratila bez njih u Istanbul. Pretpostavlja se da su njih dvojica odlučila da na aerodromu sačekaju naredni let, a kada se vrate - sigurno ih čeka kazna zbog toga što nisu željeli da ih poslušaju i vrate se zajedno sa svima.

Podsjetimo, Efes ima brojnih problema sa povredama ove sezone i to je osnovni razlog "raspada sistema", dok je sve izvjesnije da će ih ostaviti i trener Ergin Ataman koji je viđen na pregovorima u Beogradu sa Panatinaikosom. To bi moglo da znači i veliku rekonstrukciju tima, pa se očekuje i odlazak Vasilija Micića koji je doveo "agenta za NBA".





ÖZEL | Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka maçının uzaması sonrası uçağı kaçırdı ve İzmir’den otobüsle dönüyor. Shane Larkin ve Will Clyburn, kulübün izni olmadan takım otobüsüne binmeyi reddetti. Takım, iki oyuncu olmadan dönüyor. — Sports Digitale (@SportsDigitale)April 9, 2023

