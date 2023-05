Željko Obradović i Danilo Anđušić izrazili saučešće porodicama žrtava: Svi smo u nevjerici i šoku

Užasne vijesti o tragediji u Beogradu stigle su i do košarkaša Partizana, a Željko Obradović i Danilo Anđušić izjavili su saučešće porodicama žrtava.

Na otvorenom treningu pred četvrtu utakmicu sa Real Madridom u četvrfinalnoj seriji Evrolige Željko Obradović govorio je o košarci, ali i o tragediji koja se desila u Beogradu kada je učenik sedmog razreda OŠ Vladislav Ribnikar usmrtio osam ljudi. Željko Obradović je govorio i o tome.

"Naravno danas je došla ta vijest o velikoj tragediji koja se dogodila. Nevjerovatno, Svi smo bili u nevjerici kada smo čuli te vijesti. Želim i ovu priliku da iskoristim da izjavim saučešće svim porodicama nastradale djece. Velika tragedija kakva vjerovatno u našoj zemlji nije zabilježena", rekao je on.

Pred novinare je izašao i Danilo Anđušić koji je istakao da ga je izuzetno pogodila vijest o masakru u centru Beograda. Izjavio je saučešće žrtvama i porodicama žrtava i istakao da svi mroamo nešto da uradimo ovim povodom.

"Prije svega izjavio bih saučešće svim porodicama koje su bile uključene u ovaj nemili događaj. Stvarno velika katastrofa i nešto što ne viđamo nikada do sada. Stvarno smo svi danas šokirani, ne možemo da vjerujemo. Saosjećamo sa porodicama, jako je teško pružiti im podršku u ovom trenutku. Sigurno je to nešto što ne može da se zamisli. Mene je kao oca dvoje djece prvenstveno jako potresla vijest tako da stvarno saosjećamo sa porodicama i šaljemo im punu podršku, Nadam se da se ovakve stvari više neće dešavati, a na tome moramo da poradimo svi zajedno kao društvo", rekao je on.

