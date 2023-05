"Još je sve jako svježe, idemo nazad u dvoranu!" Šokirao Partizan, pa ponovio: Govorim to u svakoj utakmici...

Trener Studentskog centra nije pao u euforiju poslije pobjede protiv Partizana u prvom meču plej-ofa.

Studentski centar ostvario je senzacionalnu pobjedu protiv Partizana u hali "Aleksandar Nikolić", kojom je poveo u seriji četvrtfinala ABA plej-ofa. Tim slovenačkog trenera Andreja Žakelja tako je šokantno izborio "meč loptu" za plasman u polufinale, a na Partizanu je sada zadatak da vrati seriju pred svoje navijače u Beograd.

Druga utakmica biće odigrana u četvrtak, a Podgoričani o njoj u ponedjeljak neće mnogo pričati, jer žele da slave najveću pobjedu u klupskoj istoriji.

"Još je sve jako svježe... Moram da čestitam momcima. Posljednju utakmicu igrali smo prije mjesec dana što se tiče ABA lige i nije bilo lako da održimo fokus i trening u ovom periodu. Kao što spominjem u skoro svakoj utakmici, ovi momci imaju karakter i to ih spasava. Nedostatak kvaliteta stave u borbu, želju da dobiju i to je veliki kvalitet ovog tima. Radimo mnogo, vidi se napredak u ove dvije godine od kada sam tu. Veoma sam zadovoljan. Plasman u plej-of bio je velika nagrada, a ovo je još veća", rekao je Žakelj na konferenciji za novinare.

"Čestitam Partizanu za evroligašku sezonu, ali i mojim momcima, dali su svaki atom snage i to se vidjelo pogotovo u skoku, suvereno smo tu doblii i ovo je glavna stvar koja nam je išla u prilog. Danas malo slavimo i sutra u dvoranu. Čeka nas druga utakmica i nema opuštanja. Ova utakmica je odlična za navijače, ljude koji su bili u dvorani, nevjerovatnu publiku. Ali to je prvi meč i idemo u dvoranu, da budemo isto angažovani i energični", dodao je on.

Slovenac je bio upitan i za odluku da njegov tim u završnici igra zonsku odbranu.

"Pretpostavio sam... Imali smo problema u dva-tri napada zaredom sa niskim postom, napadali su nas kad je bio 'mismeč'. Odlučio sam da igramo zonsku odbranu, neku varijantu 'mečapa' baš zbog toga, da nam ostanu dva visoka ispod koša zbog skoka i na kraju se to isplatilo".

