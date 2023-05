"Jokić ima tu srpsku snagu, nevjerovatan je!" NBA superstar otkrio: Znam Nikolu od srednje škole, odmah se vidjelo!

Iako tada niko u Srbiji nije znao Nikolu Jokića, Karl Entoni Tauns ga je upoznao još u srednjoj školi i odmah vidio njegov talenat.

Nikola Jokić je arhivirao Minesotu i Finiks, a sada je vrijeme da sa Denverom udari na "Kralja" i LA Lejkerse! Srpski centar je bio impresivan i do sada je prva figura ovog plej-ofa, a o njemu je bilo riječi i u podkastu koji vodi Pol Džordž. Srpski zet i NBA superstar ima svoju emisiju, a sada mu je gost bio Karl Entoni Tauns.

On je u paru sa Rudijem Goberom pokušao da uradi sve kako bi sačuvao Nikolu Jokića, ali nije mu baš išlo. Ređao je "Džoker" dabl-dablove i tripl-dablove, a sada je Tauns dobio pitanje zašto je toliko teško čuvati dvostrukog MVP-a.

"Jokić je supertalentovan i nevjerovatno je šta radi sa loptom, koliko uključuje saigrače u igru. Ranije sam uvijek pričao da je najteže čuvati Marka Gasola jer on toliko čini svoje saigrače boljim. Kada ne postiže poene on utiče na utakmicu, tako da kada ne postiže poene utiče na sve i onda morate da brinete o svemu. Morate da ga čuvate da ne postiže poene, morate da ga čuvate, da pazite da ne stvara prilike za saigrače", rekao je popularni KAT uporedivši Jokića sa Markom Gasolom.

A onda je otkrio da Jokića zna iz srednje škole, još iz vremena kada je i u Srbiji bio potpuno nepoznat:

"Jokić je veoma talentovan, a ja ga znam od srednje škole sa "Najki hup" samita. Poštujem ga, on takođe poštuje mene. Denver je napravio tim oko njega i jako je teško čuvati ga jer on može da uradi mnogo stvari. Pogotovo oko obruča. Nisam to shvatao do ove plej-of serije, ali on ima 130 kilograma! Veliki je! Ja sam lakši i nisam do sada shvatao koliko je jak. On ima tu srpsku snagu", zaključio je Karl-Entoni Tauns.

Zatim se u priču uključio i voditelj programa Pol Džordž. Iako nije imao direktne duele sa Jokićem, vrlo dobro zna koliko je teško kada se on nađe u reketu ispred nekoga.

"Nije atletski impresivan, ali stvari koje on može da uradi su nevjerovatne. To ne shvataju ljudi o njemu. Njegove j**ene ruke su j**eno dugačke. Misliš da ćeš da mu uzmeš loptu, a on tako lako i brzo uzme skok. Ima mačje reflekse", završio je Džordž.

