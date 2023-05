Finalni susret Borca i Igokee humanitarnog karaktera - Kašćelan poručio: "Ovakve utakmice će nas učiniti boljom ekipom"

Košarkaši Borca će u nedjelju, u dvorani Borik, dočekati ekipu Igokee m:tel.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Pred košarkašima Borca je druga finalna utakmica plej-ofa prvenstva Bosne i Hercegovine protiv ekipe Igokee. Nakon poraza u prvom meču igranom u Laktašima, Banjalučani će ovog puta favorizovanog protivnika dočekati na svom parketu, u dvorani Borik.

Trener Borca Zoran Kašćelan je na pres konferenciji najavio ovu utakmicu i u prvi plan stavio važnost igranja ovakvih utakmica, protiv kvalitetnijih ekipa.

„U drugu utakmicu finala ulazimo nakon poraza u prvom duelu. Mogu reći da smo još pod utiskom tog velikog rezultat iz polufinala (op.a pobjeda na Širokim). Jako smo zadovoljni jer imamo priliku da se 'izmjerimo' sa Igokeom koja igra u ABA ligi i na jednom mnogo višem nivou. Vjerujem da će nas iskustvo igranja ovih utakmica učiniti boljom ekipom“, rekao je Kašćelan.

Utakmica humanitarnog karkatera Utakmica imeđu Borca i Igokee će biti humanitarnog karaktera, za liječenje Vesne Šipke, majke košarkašice Orlova Anđele Šipke. Ulaznice po cijeni od 5KM se mogu kupiti neposredno pred meč u dvorani ili u pretprodaji u štampariji „Mako Print“.

Trener Banjalučana je govorio i o samim očekivanjima od ovog meča te je pozvao publiku da dođu u dvoranu i podrže njegovu ekipu.

„Nakon prve utakmice, u kojoj je razlika u kvalitetu bila evidentna, a u kojoj ni mi nismo bili na nivou, vjerujem da ćemo napraviti dobru analizu i da ćemo u drugoj utakmici prikazati mnogo više. Očekuje da će momci imati dobru podršku sa tribina, koju su zaslužili dobrom igrom tokom cijele sezone i samim plasmanom u finale nakon 20 godina. To što je utakmica humanitarnog karaktera može biti samo dodatni razlog Banjalučanima da napune dvoranu i prirede spektakl. Siguran sam da će moji momci biti maksimalno motivisani da pruže što bolju partiju. Ukoliko bi se ukazala prilika da, protiv velikog favorita, dođemo do pobjede to bi bio fantastičan uspjeh“, zaključio je Kašćelan.

Pristunim novinarima se nakon Kašćelana obratio i košarkaš crveno-plavih Dušan Tanasković.

"Prije svega mislim da imamo svoje šanse protiv Igokee i pokazali smo već u Kupu da možemo da igramo s njima. Podbacili smo u prošloj utakmici, prije svega u napadu. Dozvolili smo im da se razigraju i rastrče. Ukoliko to spriječimo mislim da imamo svoju šansu, iako su oni favoriti. Pozvao bih navijače da dođu u Borik, ako ne zbog utakmice, onda barem zbog humanitarne akcije", poručio je mladi Tanasković.

Meč između Borca i Igokee se igra u nedjelju sa početkom od 20 časova.