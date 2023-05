Zbog Željka sam tu gdje sam sada! Tristan iz Partizana otišao u SAD i pričao o Žocu: Ne da mi ni sekund da se opustim!

Tristan Vukčević je nahvalio Amerikancima svog trenera Željka Obradovića.

Mladi košarkaš Partizana Tristan Vukčević napustio je ekipu usred plej-ofa ABA lige pošto je dobio dozvolu kluba da učestvuje na treninzima i trening mečevima uoči NBA drafta. Vukčević se nada da će biti izabran na "lutriji", a dobrom partijom na takozvanom "kombajnu" privukao je veliku pažnju medija. Iako je meč počeo sa klupe i na terenu proveo najmanje vremena (16 minuta), mladi košarkaš crno-bijelih je ubacio 21 poen i vodio svoj tim do pobjede.

"Mnogo sam naučio od Željka Obradovića. On je jedan nevjerovatan, nevjerovatan trener! Zahvaljujući njemu, ja sam tu gdje sam sada. Svi ti 'drilovi', svi ti savjeti iz dana u dan, tjerao me je da naporno radim svakog dana, da se ni sekundu ne opuštam. A kad bi se to dogodilo, on bi reagovao bijesno. Veoma sam mu zahvalan", rekao je Vukčević.

"On je najvažniji razlog što sam napredovao i ja ću to uvijek pamtiti. O mojim prvi trenerima u karijeri i ljudima koji su mi dali veliku priliku da izađem na veliku scenu ja samo imam sve najbolje o njima da kažem'', naglasio je mladi igrač Partizana koji je prije toga bio u Real Madridu, ali nije dobio šansu da igra.

''Kao mlad igrač, imam već dosta iskustva u Real Madridu i Partizanu. Znate, to je nešto zbog čega ne žalim i nešto što mi je zaista pomoglo u cijelom ovom procesu. Podsjetiću da sam sa 16-17 godina ušao u seniorsku konkurenciju''.

