Zbog Jokića je i Lebron morao da prizna! MONDO podkast Šesta lična: Nikoli možeš samo da skineš kapu!

Tri stepenika su u arhivi – ostao je još samo jedan. Ali dotle, dok to ne počne, osoblje i navijači Denver Nagetsa mogu da otvore šampanjac. Po prvi put u istoriji kluba, tim iz Kolorada je u velikom finalu!

Nisu to mogli da urade spektakularni Nagetsi starog lisca Daga Moa, za koje su briljirali „Fet“ Liver, Aleks Ingliš i Kiki Vandevej. Nije to pošlo za rukom ni nekadašnjem asu Denu Ajselu, čija je ekipa, predvođena legendarnim Dikembeom Mutombom, napravila ono čuveno iznenađenje ’94. Nisu uspjeli ni momci Džordža Karla, koje je na parketu vodio sada friški penzioner Karmelo Entoni. Čast da to prvi urade dobili su Nikola Jokić, Džamal Marej i drugari.

Plesali su Nagetsi u sve četiri utakmice, ostavivši Lejkersima i Lebronu jako malo nade. Pogađali su na smjenu i Nikola i Džamal, pritekli su u pomoć nesebično i ostali, i tako se, malo po malo, „nacrtao“ put do finala koje počinje 1. juna. Lejkersi su konačno pokazali svoje godine, i nije bilo goriva ni za čak počasni trijumf. Čak je i veliki kralj Džejms na kraju priznao da kad Nikola pogađa one njegove „bombe“ iz koraka unazad, da je sve što možeš da uradiš skineš kapu i nastaviš dalje.

Denver će u velikom finalu najvjerovatnije sačekati Majami! Kažemo najvjerovatnije, jer nikad ne znate hoće li baš ove godine biti povratka iz 0-3 deficita, ali kako Boston izgleda, čini se da neće. „Vojska“ Erika Spolstre razmontirala je Seltikse kako na strani, tako i kod kuće, i čini se da je Džo Mazula potpuno izgubio konce. Ne desi li se čudo, desiće se nekakav remont preko ljeta – nakon temeljne analize kako su se „zeleni“ ovako surovo raspali...

Pored ovih „gorućih“ tema, zabavljamo se i NBA draftom, jer lutrijski redoslijed je poznat i Vembanjama ide put San Antonija. A ispratićemo i na biro rada Doka Riversa, koji je malo nakon emitovanja naše prethodne epizode razriješen dužnosti u Filadelfiji.

Vidimo se u četvrtak sa novostima iz ABA i Evrolige!

