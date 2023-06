Sve što treba da znate o petom meču finala ABA lige: Ko sudi, kad se igra, gdje je prenos i kakav je međusobni skor!

Partizan i Crvena zvezda igraju posljednji meč u sezoni, a pobjednik osvaja trofej u ABA ligi.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Krajem juna, mnogo kasnije nego što se na početku sezone mislilo, došao je dan za posljednji meč u sezoni ABA lige. Košarkaši Partizana će na svom terenu i pred punim tribinama Beogradske arene pokušati da odbrane prednost stečenu u ligaškom dijelu i prekinu višegodišnji post u regionalnom takmičenju - pobjeda nad Crvenom zvezdom daje im u ruke titulu koju godinama čekaju. Vrijeme je za petu utakmicu finala!

Nakon što smo vidjeli mnogo peripetija oko termina u kojima će se igrati finale, zatim kompromise sa obje strane kako bi mečevi uopšte bili odigrani, a na kraju i četiri odlična meča timova koji su već na izmaku snage, došli smo do posljednjeg čina. Beogradska arena, četvrtak - 22. jun, od 20:00. Partizan - Crvena zvezda, u "majstorici" za šampiona ABA lige.

Biće to 10. meč dva najveća srpska kluba u ovoj sezoni, pa iznenađenja neće i ne može biti ni na jednoj strani parketa. Do sada su Partizan i Crvena zvezda odigrali čak devet susreta i do tančina upoznali rivala protiv kojeg će igrati za poslednji trofej u sezoni - vjerovatno i najbitniji, posebno iz ugla crno-bijelih kojima to može da bude jedini pehar. Sa druge strane, Zvezda je već osvojila KRK i KLS!

Dosadašnji skor?

Kao što smo rekli, do sada je odigrano devet mečeva Partizana i Crvene zvezde u tekućoj sezoni. Tim Duška Ivanovića ima jednu pobjedu više u dosadašnjem dijelu sezone - 5:4, ali to neće značiti apsolutno ništa kada se istrči na peti meč finala. Ovo su svi međusobni okršaji u sezoni:

Crvena zvezda - Partizan 90:74, ABA liga

- Partizan 90:74, ABA liga Partizan - Crvena zvezda 73:76, Evroliga

73:76, Evroliga Crvena zvezda - Partizan 78:79, Evroliga

78:79, Evroliga Partizan - Crvena zvezd a 75:83, Kup Radivoja Koraća

a 75:83, Kup Radivoja Koraća Partizan - Crvena zvezda 92:81, ABA liga

- Crvena zvezda 92:81, ABA liga Partizan - Crvena zvezda 88:80, ABA liga finale

- Crvena zvezda 88:80, ABA liga finale Partizan - Crvena zvezda 87:78, ABA liga finale

- Crvena zvezda 87:78, ABA liga finale Crvena zvezda - Partizan 91:78, ABA liga finale

- Partizan 91:78, ABA liga finale Crvena zvezda - Partizan 68:56, ABA liga finale

Vidi opis Sve što treba da znate o petom meču finala ABA lige: Ko sudi, kad se igra, gdje je prenos i kakav je međusobni skor!

Kada se pogledaju detalji, jasno je uočiti da u ABA ligi ove sezone nismo vidjeli nijedan brejk iako je već odigrano šest međusobnih mečeva. Sa druge strane, u Evroligi su na oba susreta pobijedili gostuući timovi, dok je Crvena zvezda slavila u Nišu na neutralnom terenu - u završnici Kupa Radivoja Koraća koji je kasnije i osvojila.

Gdje da gledam prenos?

Posljednji meč ABA lige za sezonu 2022/23 možete pratiti na televiziji Arena sport, a tu je i tekstualni prenos na portalu MONDO. Na stranama našeg sajta u toku dana možete pronaći najave, analize, tekstualni prenos i izjave svih relevantnih aktera ovog susreta, kao i fotografije i video materijal sa same utakmice.

Do detalja ćemo ispratiti utakmicu koja ima ogroman rezultatski značaj - Partizanu može da donese prvi trofej u regionalnom takmičenju nakon mnogo godina i prvi trofej za Željka Obradovića od povratka u klub, dok Crvena zvezda na parketu najvećeg rivala igra za osvajanje triple krune.

Ko sudi meč?

Kao što je od ranije poznato, srpskih sudija nema u finalu ABA lige. Četvorica najboljih su regionalnom takmičenju pred početak finalne serije poslali dopise o spriječenosti, pa su na svih pet mečeva za pravdu bili zaduženi arbitri iz ostalih republika velike Jugoslavije. Posljednji meč u sezoni sudiće Saša Pukl, Damir Javor i Tomislav Hordov, a svi već imaju iskustva sa ovom finalnom serijom. Saša Pukl je sudio prvi i četvrti meč u seriji, dok su Damir Javor i Tomislav Hordov bili arbitri na trećoj utakmici.