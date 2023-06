O tome kome se igra ovo finale, a kome baš i ne, o riječima Duška Ivanovića i mukama Željka Obradovića pred duel Partizana i Crvene zvezde – Zmago Sagadin za MONDO.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/MN Press

Konačno smo dočekali i to, posljednji dan ove košarkaške sezone koja, čini se, traje duže nego ikada. Došlo je do onoga što su svi u Srbiji priželjkivali, finala ABA lige između Crvene zvezde i Partizana, a u prva četiri meča vidjeli smo vrhunsku košarku. Bar tako za MONDO kaže Zmago Sagadin, nekadašnji trener Crvene zvezde i osvajač prvog pehara u ABA ligi sa Olimpijom iz Ljubljane.

"Vrlo dobar kvalitet košarke smo gledali! Vrlo dobar, to su defakto dvije vrhunske evropske ekipe i na terenu to dokazuju na svakoj utakmici", ističe Sagadin na početku razgovora za MONDO, pa ističe šta će odlučiti peti meč koji je na programu od 20 časova:

"Razlike su male, u nijansama i ključna razlika je u psihi. U tome kako ko izdržava pritisak odlučujuće utakmice. Generalno Zvezda je bila nervozna na prve dvije utakmice u Areni koje su izgubili. Skakali su na sudije, nervirali se, mahali, gestikulirali... U druge dvije utakmice to je bio Partizan, pogotovo je crno-bijeli tim posljednju utakmicu bio nervozan. Na svaku sudijsku odluku od prvog minuta su se bunili i čim se baviš sudijama nisi sposoban da igraš vrhunsku košarku. Po mom mišljenju odlučiće psiha, ko izdrži pritisak odlučujuće utakmice. Ko se umjesto bavljenja sudijama, skakanjem i dobijanjem tehničkih bude bavio košarkom, dobiće meč!"

KO SA OSMIJEHOM IDE U OVAJ MEČ, E TO VAM JE PRAVI IGRAČ!

Vidi opis STRANCI VEĆ MISLE O MILIONIMA, NE ZANIMA NJIH FINALE ABA! Sagadin za MONDO: Pogledajte statistiku, sve će vam biti jasno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Veliki igrači rješavaju velike utakmice i to jedan ovako trofejan i iskusan stručnjak najbolje zna. Oba vječita rivala ove sezone imaju mnogo igrača sa velikim individualnim kvalitetom, ali – kada su ovakvi mečevi u pitanju ne mogu svi da se prikažu u najboljem svjetlu.

"Nisu svi igrači sposobni da odigraju najbolje kada je najvažnije. Pogotovo kada je takav pritisak odlučujuće utakmice. Oni koji to jesu, to su pravi igrači! Oni kojima je gušt da igraju ovakve mečeve, koji sa osmijehom idu u takav meč, a ne sa pjenom sa usnama", ističe Sagadin, a onda se osvrće i na suđenje. Kako kaže, na arbitre u ovoj seriji niko nema prava da se žali.

"Suđenje je vrhunsko, valjda im to treneri objašnjavaju i govore. Imaju najbolje moguće sudije u regiji, koji su dokazani kao vrhunski i u Evroligi i tu nema šta da se priča i diskutuje o tome. To su najbolje sudije koje nemaju nikakvu namjeru da se zamjere ili da nekoga oštete. Oni sude maksimalno korektno. Nije da ne naprave poneku grešku, desi se, diskutabilne su neke odluke, ali svi griješimo ponekad, pa i sudije. Za posljednju utakmicu imaće najbolje arbitre", ističe Sagadin za MONDO, a onda diže glas: "Da su pametni treneri da zabrane igračima da pogledaju sudiju, a kamoli sa njima da diskutuje! Da se maksimalno koncentrišu na igru i tada će biti dobra košarka", završava on.

NEKA JE DUŠKO TO REKAO!

Vidi opis STRANCI VEĆ MISLE O MILIONIMA, NE ZANIMA NJIH FINALE ABA! Sagadin za MONDO: Pogledajte statistiku, sve će vam biti jasno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Ali šta je sa trenerske strane najbitnije pred ovakve mečeve. Šta je ono na čemu treneri mogu da rade u ovako malom periodu od samo dva dana između utakmica.

"Znate šta je – samopouzdanje. Samopouzdanje koje dolazi iz toga da si spreman, da si u dobrom stanju. Prvo da su igrači u dobrom stanju psihički i fizički. Drugo da poznaješ protivnika što je ovdje jasno, svi se vrlo dobro znaju. I treće je jasan taktički plan, to donosi samopouzdanje igraču. Spreman je, zna sve o protivniku, o njegovim dobrim i slabim stranama i predstavljen mu je taktički način na koji način ćemo pobijediti. Treneri koji to tako postave, ubijede igrače u te stvari, oni imaju tim pun samopouzdanja. To je to, nema tu velike filozofije. Ali kažem, nisu svi pojedinci sposobni da igraju kada je najvažnije. Imamo igrače i najskuplje u Evropi i NBA koji zakažu totalno kada se odlučuje. Gledali smo ove godine u Evroligi na F4, vrlo dobro plaćeni igrači koji kada se lomi ne daju ništa jer ne izdrže psihički. Kad se sudare takva dva vrhunska tima psiha odluči. Ko to izdrži, ko je spreman da igra najbolje kada je najvažnije", ističe trofejni slovenački trener.

Kada smo kod samopouzdanja, ne može se zaboraviti rečenica Duška Ivanovića nakon poraza u prvom meču serije. Tada je trener Crvene zvezde rekao da je siguran da će njegova ekipa pobijediti Partizan.

"To je sigurno vrlo dobro razmišljanje trenera. Kada trener iskazuje sigurnost da je ubijeđen da je njegov tim bolji, da može da dobije. Jasno je da Zvezda nije iskazala ovakve nestabilnosti kao Partizan kada se završila Evroliga. Oni su doživjeli strahovit pad i samo su se čudom izvukli protiv Studentskog centra jer su bili slabiji protivnik u prve dvije utakmice i jedva su se spasili. Bio je to veliki pad u kvalitetu igre Partizana, dok Zvezda takve padove nije imala."

SA STRANCIMA UVIJEK PROBLEM KAD SE ZAVRŠI EVROLIGA!

Partizan je zaista poslije nevjerovatne serije četvrfinala Evrolige protiv Real Madrida izuzetno pao u formi, a tu su prema mišljenju našeg sagovornika problem – stranci i njihovi ugovori.

"Kada završi evropska sezona, većina završi da ti igra. Pogotovo stranci koji su ti od tada na tržištu, njih ta nacionalna prvenstva i ABA liga mnogo manje interesuje. Njih zanima Evroliga, njihova statistika... Kad se Evropa završi svi treneri imamo probleme sa tim igračima, pogotovo strancima koji imaju kratkoročne ugovore. Jer već agenti uđu u garderobu. Već se priča ko gde ide, ko kome i šta nudi i mnogo igrača se štedi i pazi da se ne povrede da bi za mjesec dana kada se to završi potpisali veliki novi ugovor u tom klubu ili u nekom drugom. Svi imaju problema, ali je u Partizanu veći taj problem nego u Zvezdi. Većina stranaca je već na tržištu, već im se nude basnoslovne cifre i malo manje su glavom prisutni u završnici sezone Partizana", smatra Zmago Sagadin.

BLISKI SUSRETI, VRIJEĐANJE, PUBLIKA... TO DAJE PREDNOST!

Svjedoci smo da se u ABA ligi po tradiciji ne gubi peti meč finala na domaćem terenu, a iako se ovi timovi dobro znaju i mnogo puta su igrali ove sezone, vidjeli smo da nije bilo nikakve šanse za brejkom, bar za sada.

"Okvir koji publika postavi je to što iritira igrače. Bacanjima u teren, vrijeđanjem, dosta publika izbaci iz okvira mnoge igrače. Pogotovo sa ovakvim nekorektnostima koje se dešavaju pre i tokom utakmice. Neki igrači čuju sve, neki ne čuju ništa, to je sigurno. Ta nekorektna atmosfera daje prednost domaćinu. Zaista vređanje i pritisak na protivničke igrače je toliko nekorektan da to nije lako izdržati. Nije do koševa, svjetla, lopte, parketa, sudija... Ono šta se dešava oko terena, ono što doleti na teren i sve što se dešava u prolazima gdje dođe do bliskih susreta, pozvanih i nepozvanih, to je ono što baca iz ravnoteže. I vjerovatno će biti kulminacija posljednja utakmica i ja se prije svega nadam da će da se završi", ističe nekadašnji trener crveno-bijelih i još jednom upozorava: "Ako se ne završi ta posljednja utakmica ne samo da nećemo da dobijemo prvaka recimo, nego mislim da pada ABA liga! To je kraj, ako neko ne odigra do kraja. To je stalna latentna opasnost koje se ja bojim. Ta liga je još uvijek na skliskom terenu i ja nisam siguran da će da preživi, pogotovo ne na duži rok."

Mnogo se u Srbiji priča o "jakoj domaćoj ligi", čuli smo i razne predloge iz Hrvatske o ukidanju ABA lige, a za Zmaga Sagadine te priče nemaju težinu.

"Iako svi pričaju da bi mogli sami, znate šta bi mogli? Srpska liga ne samo da je loša, nego je smiješna! Hrvatska liga? Još malo slabije od smiješnog. A slovenačka dva metra ispod smiješnog. Sve tri lige zajedno ne vrijede ništa. U tim ligama nema šta da igraš, nemaš koga da razvijaš, nemaš šta da razvijaš. Tu se ne razvijaju igrači. U ABA ligi bi se mogli razvijati, ali sada kada je došlo do toga da svi prave legije stranaca se to baš i ne radi, osim u dva-tri kluba koji se time bave – FMP-u, Megi, Studentskom centru... Hajde ove godine je i Mornar malo okrenuo list pa je nekoliko mladih igrača gurnuo, ostalo je društvo veterana i legija stranaca. To ljudi podupiru kada je rezultat dobar i to je slučaj Partizana i Crvene zvezde sada. Ali ljudi to ne podržavaju kada je rezultat slab."

SPREMITE SE ZA TRI SATA KOŠARKE!

Isticao je mnogo puta tokom razgovora da neki igrači mogu, a neki ne uspijevaju da prikažu svoj maksimum u ovakvim utakmicama. Ako bismo govorili o imenima...

"Pogledajte statistiku utakmica, pa ćete da vidite da su neki igrači zakazali totalno, da ih nema. To su ti igrači koji ne izdrže. Igrači koji znaš da mogu, koji u Evropi daju po 15 poena, a na toj bitnoj utakmici ne daju ništa, za njih znaš da jednostavno nisu izdržali pritisak. Pogled na statistiku kaže sve. A ko će da ima više takvih igrača, ne znam da vam kažem. To će da pokaže peta odlučujuća utakmica. Ko ih bude imao više, taj će uzeti pehar."

Vidjeli smo i dosta različitu četvrtu utakmicu od prve tri. Nakon velikog broja poena postignutog na uvodna tri meča, slabo šta je ulazilo u koš u četvrtom. Naš sagovornik to očekuje i večeras u "Areni". "Prve tri utakmice su bile nenormalno precizne, bilo je mnogo više koševa nego što sam očekivao. Ja sam mislio da će rezultati stalno da budu oko 60-70. Prve tri su bile oko 90 poena, to je za ovakve odlučujuće utakmice nenormalno, dok je ova četvrta bila na tom nivou koji sam očekivao. Vidjelo se da je odlučujući momenat blizu i jasno je da je pritisak sve veći, nervoza sve veća, a samim tim i rezultat sve manji. Ima tu naravno i umora, ipak treba odigrati svaka dva dana vrlo tešku utakmicu fizički i psihički u nekim na trenutke nenormalnih uslovima. To ubija preciznost i sada mislim da će biti meč na manje koševa, vrlo nervozna utakmica, odbrane maksimalno našpanovane, mnogo faulova. Glavna taktika će da bude da se ne dozvoli da se protivnik razigra. I kao što sam rekao, ko bude imao više zdravih, pametnih, hrabrih, taj će da pobedi"

Znači meč od tri sata? "Najmanje!", kaže sa osmijehom Zmago Sagadin i završava svoju priču za MONDO. A sada – ono što smo čekali deset mjeseci. "Beogradska arena", 20 časova, borba za trofej i posljednji trofej u sezoni. Uživajte u košarci, jer kada prođe vrijeme biće vam jasno kakva se ove godine igrala košarka u Beogradu.