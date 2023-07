Mirotić dobio ponudu koju ne može da odbije! Evropski drim-tim riješio da mu ponudi bogatstvo - vode ga kod sebe!

Riješili da ga dovedu, a sada je sve na iskusnom krilnom centru.

Nastavlja se ludilo na evropskoj košarkaškoj pijaci. Nakon što se prva drama oko velikih pojačanja završila tako što je Kostas Slukas otišao u Panatinaikos i zbog toga se našao na meti navijača Olimpijakosa, sada se zaoštrava trka za potpis Nikole Mirotića.

Dok se on odmara u Crnoj Gori, provodi vrijeme na Jadranu, posjećuje manastire i javlja se na instagramu, dolaze informacije o ponudama koje dobija od drugih klubova. Sada dobro obaviješteni Italijan Mateo Andreani javlja da je Panatinaikos dodatno pojačao ponudu i radi sve kako bi svom "drim-timu" dodao i visokog krilnog centra.

Grčki mediji su ranije prenijeli da je Mirotić od Crvene zvezde dobio ponudu vrijednu 3.000.000 evra po sezoni, a Italijan sada javlja da je takvu ponudu i to na dvije godine dobio od Olimpijakosa. TIm iz Pireja mu nudi 6.000.000 evra za dvije godine ugovora, ali mnogo više mu daju u drugom dijelu Atine.

Nakon što su sa 10.000.000 evra ubijedili Kostasa Slukasa da promijeni boje sada sa 7.500.000 evra pokušavaju da ubijede Mirotića da i on dođe u ekipu koja je već dovela Luku Vildozu, Matijasa Lesora, Dinosa Mitoglua... Tu se pita i Barselona gdje je on još uvijek pod ugovorom, ali Katalonci žele da se što prije otarase njegovog ogromnog ugovora. To prate i Crvena zvezda i Partizan, ali izgleda da neće moći da pariraju ponudama Grcima.

