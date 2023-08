"SRBIJA MOŽE DA SE VRATI SA MEDALJOM!" Divac vjeruje u Pešićev tim: Kvalitet je tu, ali nažalost...

Vlade Divac je optimista pred Mundobasket, ali ističe da ništa ne dolazi preko noći i da je Srbiji potreban kontinuitet.

Izvor: Youtube/Sportsko popodne sa Jelenom

Jedan od najtrofejnijih košarkaša u istoriji srpske košarke i prvi Srbin u NBA govorio je gostujući u jednoj TV emisiji o svojim uspomenama na igračku karijeru, ali i o Mundobasketu koji nas uskoro očekuje. Od 25. septembra će srpski nacionalni tim zaigrati na najvećoj sceni, a dok je Divac nosio dres reprezentacije stalno se u Beograd vraćao sa medaljama.

"To su mi najljepše godine i dani. Imali smo sreću da se vraćamo sa medaljama, Dočeci koji su pravljeni u tu člast bili su inspiracija za neke buduće uspjehe. Ja sam počeo da igram za reprezentaciju sa 17 godina davne 1985. godine, a završio sam 2002. To je 17 godina u kontinuitetu uz tu pauzu kada smo bili pod sankcijama. Ali u suštini to je bilo zadovoljstvo da se okupimo zajedno", počeo je Divac.

Na predstojećem Svjetskom prvenstvu igraće selekcije Srbije i Crne Gore, a u oba tima on vidi kvalitet. Toliki kvalitet da ga ne bi čudilo ako bi Srbija uprkos lošim prognozama iznenadila i vratila se sa medaljom!

"Prije svega mislim da sve reprezentacije sa ovih prostora imaju kvalitet. U sportu je, pogotovo u košarci, sve moguće. Ne bih se iznenadio da se neka od reprezentacija vrati sa medaljom, pogotovo reprezentacija Srbije. Ima kvalitet, nažalost nekoliko igrača je iz raznih razloga otkazalo, tj. nisu se priključili pripremama. Ali imam veliko razumijevanje ako su povrede u pitanju i naporne sezone. Ono što fali i reprezentaciji Srbije i ostalima je kontinuitet. U sportu ne može ništa preko noći. Ako imate kontinuitet rada i igranja sa jednom istom ekipom to može da ima benefit u smislu rezultata", zaključio je Divac.

