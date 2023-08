Novače, jesi ti ljut na Amerikance!? Provokacija za Đokovića na US openu, ovakvom odgovoru se nisu nadali!

Novak Đoković se samo kiselo nasmijao zbog pitanja o "bijesu" koji osjeća prema US openu i SAD.

Novak Đoković učestvovaće na US openu poslije praktično dvije godine, pošto na ovom turniru nije igrao meč još od finala 2021. godine protiv Danila Medvedeva. Kao što je i poznato, Đokoviću je prošle godine zabranjen ulazak na teritoriju SAD zbog toga što je "strani državljanin nevakcinisan protiv korona virusa", pa je tako ostao bez velikog broja bodova i šanse da osvoji još jedan grend slem...

Svjesni su mnogi da će zbog takvih dešavanja Nole imati samo još veću motivaciju, pošto podršku navijača već ima, a na konferenciji za medije uoči početka turnira (od 28. avgusta do 10. septembra) postavljeno mu je i jedno interesantno pitanje zbog kog se i kiselo nasmijao.

N : Kada si se vratio u SAD prošle nedjelje, da li je kod tebe postojala neka vrsta dugotrajnog bijesa ili razočaranja da je trebalo da budeš ovdje prošle godine? Pomenuo si da na prethodnom meču koji si ovdje imao da si imao sjajan osjećaj zbog navijača. Da li ti je zbog toga još teže što nisi bio ovdje?

: Kada si se vratio u SAD prošle nedjelje, da li je kod tebe postojala neka vrsta dugotrajnog bijesa ili razočaranja da je trebalo da budeš ovdje prošle godine? Pomenuo si da na prethodnom meču koji si ovdje imao da si imao sjajan osjećaj zbog navijača. Da li ti je zbog toga još teže što nisi bio ovdje? Đ: Ne, nije bilo nikakvog bijesa. Tokom prošlogodišnjeg US opena osjećao sam da je prava šteta što nisam tamo. Osjećao sam se tužno što nisam mogao da učestvujem. Ali ova godina je ova godina... Ne razmišljam o tome što se dešavalo prošle ili nekoliko posljednjih godina. Samo se fokusiram na predstojeći turnir.

Takođe, Novak Đoković je istakao da se ponaša kao da mu je ovo "posljednji grend slem". Priznaje da ne zna koliko će još dugo igrati, niti ima završetak karijere na umu, ali je svjestan da je situacija sada skroz drugačija jer ima punih 36 godina. Tako da sve više i cijeni priliku da igra na grend slemovima.

"Svaki grend slem na kome učestvujem je zlatna prilika za mene da ispišem još neke stranice istorije. Naravno, to mi je veoma značajno. Ne bih rekao da to što nisam igrao ovdje dvije godine nešto dodaje, osjećaj je potpuno isti. Uvijek su od mene visoka očekivanja, tu je uzbuđenje i ambicija da osvojim titulu. To je tako svake godine kada se ovdje pojavim", naglasio je Nole koji u fokusu naravno ima četvrti US open.

Podsjetimo, Novak Đoković će turnir početi u ponedjeljak (ne zna se još termin), a utisak je da ima nešto lakši žrijeb nego što je navikao. Startuje protiv Aleksandera Mulera iz Francuske, a krajnji cilj je finale sa Karlosom Alkarazom.