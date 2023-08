ČUVENI HRVAT VJERUJE U SRBIJU NA SVJETSKOM PRVENSTVU: Evo gdje vidi "orlove" i koje pravilo traži da FIBA promijeni

Aco Petrović vjeruje da će Srbija doći najmnje do četvrtfinala na Svjetskom prvenstvu.

Srbija će doći najmanje do četvrtfinala na Svjetskom prvenstvu. To je poruka čuvenog hrvatskog trenera Aleksandra Petrovića. On je uvjeren da će izabranici Svetislava Pešića proći obje grupe, a komentarisao je i druge zemlje sa Balkana poput Slovenije i Crne Gore.