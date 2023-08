NE IGRA JER JE U RUSIJI? MA, BRIGA ME ZA POLITIKU! Francuska ispala sa Mundobasketa, a lider je bijesan na sve

Nikola Batum nije srećan što Francuska nije imala najjači tim na Mundobasketu 2023.

Izvor: Profimedia

Košarkaška reprezentacija Francuske najveće je razočaranje Mundobasketa. Već poslije dva kola "galski petlovi" mogu da se pakuju kući pošto ih je oslabljena reprezentacija Letonije danas pobijedila (88:86) i eliminisala sa Svjetskog prvenstva, što je potpuno šokantno kada uzmemo u obzir kakve igrače na okupu ima selektor Vensan Kole, koliko je dugo vođa reprezentacije, kakva je istorija državnog tima Francuske...

"Još sam vruć... Veliko razočaranje. Mentalno smo se slomili. Oni su i fizički bili superiorniji. Nismo igrali timski. Nismo uspjeli da im pobjegnemo i da im se odlijepimo. Ovaj meč je ogledalo onoga što nam se dešavalo posljednjih pet ili šest nedjelja. Mi smo jako dobar tim i pokazivali smo to prethodnih godina, ali sada bi svi trebalo da stave prst na čelo zbog svega što se dešavalo ovog ljeta. Igrači, treneri, savez...", rekao je lider reprezentacije Nikola Batum kome će meč protiv Libana biti i oproštajni od državnog grba poslije velikih uspjeha.

O čemu je pričao Batum? Očigledno je bilo da je nezadovoljan što je iz tima odstranjen Toma Ertel kome su vrata državnog tima bila potpuno zatvorena zato što je potpisao za Zenit, odnosno zbog toga što će usred rata u Ukrajini igrati za klub iz Rusije. To nije bilo dozvoljeno i Košarkaški savez Francuske zato nije dao Koleu da ga pozove.

"Mi da se tek tako lišavamo nekih igrača, da gubimo košarkaše zbog politike... Nije mi jasno. Svi bi trebalo da budemo posvećeni uspjehu reprezentacije. Baš me briga za svjetsku politiku, hoću da Francuska ima najbolju moguću reprezentaciju", kazao je Batum i potvrdio da se "penzioniše" poslije debakla, koji svakako nije očekivao kada je i ovo ljeto podredio državnom timu i poslije naporne NBA sezone se stavio na raspolaganje Koleu.

"Žrtvovao sam mnogo ljeta za ovaj dres i nije mi žao. Nismo smjeli da se odreknemo pojedinih igrača... Godinama smo bili zajedno, pravili nešto... Jeste, mi igrači smo pogrešili ovdje. Ali, mnogi ljudi bi trebalo da se preispitaju. Ostalo mi je još godinu dana u dresu Francuske. Svi su nam potrebni sljedećeg ljeta u Parizu. Svi! I najbolji mogući uslovi. Uprksao sam svoj posljednji Mundobasket i to me baš boli. Zato me ne interesuje politika i želim najjači mogući tim narednog ljeta na Olimpijskim igrama", zaključio je on.