"Ako ne dobijemo, dalje ne postoji!" Srbija može da ispadne sa Mundobasketa: Vidjećemo šta i kako...

Reprezentativac Srbije i košarkaš Majamija govorio je o meču koji Srbija mora da pobijedi.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Košarkaši Srbije su zakomplikovali situaciju na Mundobasketu porazom od Italije u prvom kolu druge grupne faze - sada moraju da savladaju Dominikansku Republiku kako bi izborili plasman u nokaut fazu takmičenja, a do prvog mjesta u grupi mogu samo ako i Portoriko savlada Italijane. U ovom trenutku misli se samo o Dominikanskoj Republici, a o narednom rivalu poslije treninga govorili su selektor Svetislav Pešić i košarkaš Nikola Jović.

Mladi srpski košarkaš pričao je o porazu od Italijana, ali i svemu što čeka nacionalni tim na narednoj utakmici - neće biti popravnog, Srbija mora da pobijedi i tek onda da razmišlja o tome šta bi moglo da je sačeka kada se bude igralo na ispadanje. Kao potencijalni rival nameću se SAD, ali o tome drugom prilikom...

"Glave su se ohladile, šta smo mogli, izgubila se ta utakmica, znali smo da moramo da dobijemo sljedeću svakako i fokusirani smo na nju. Odradili smo skauting, znamo otprilike kako ćemo da ga branimo i šta želimo, i nadamo se da će to da izgleda dobro. Atmosfera u ekipi je dobra, svi smo pozitivni, očekujemo tu pobjedu i onda ćemo vidjeti za dalje šta i kako", rekao je Nikola Jović i zatim prokomentarisao meč Portoriko - Dominikanska Republika: "Iskreno, nije da nismo očekivali... Igraju slično i jedni i drugi, brzo, sa mnogo šuteva, i ne možemo da kažemo da smo se baš začudili".

Nikola Jović je kratko prokomentarisao situaciju u kojoj je Boriša Simanić, koji se nakon operacije nalazi u bolnici u Manili, a zatim govorio i vjeri koju navijači treba da imaju u nacionalni tim.

"Svi smo mu slali poruke i čuju se doktori sa njim. Nismo još u mogućnosti da ga posetimo. Molimo se svaki dan za njega, da bude što bolje, da se što prije vrati na teren i da ostane zdrav", otkrio je Jović i dodao: "Nadam se da navijači vjeruju u nas, ima još nade, ako dobijemo idemo dalje. Svi smo fokusirani na pobjedu i nadamo se da će nastaviti da nas podržavaju."

Vidi opis "Ako ne dobijemo, dalje ne postoji!" Srbija može da ispadne sa Mundobasketa: Vidjećemo šta i kako... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 18 / 18 AD

Italijani su u većem dijelu meča odlično "čitali" igru Srbije i znali su šta treba da rade kako bi zaustavili tečnu igru "orlova". Zbog toga su se napadi često rješavali nerezonskim šutevima za tri ili čudnim potezima u samoj završnici napada - a to je rijetko donosilo dobre stvari za tim Svetislava Pešića.

"Tako se namjestilo, izgleda da su odradili odličan posao i pročitali nas sve. Svaki put smo ostajali na posljednjih pet-šest sekundi napada i morali smo da šutiramo preko visokog, ili na brzinu da rješavamo napad pod košem. Držali su utakmicu pod kontrolom čim su došli do egala, tačno su uradili šta su hjteli... Iskreno, ne gledamo u nokaut fazu. Sve zavisi od Dominikanske Republike, očekivali smo da ćemo dobiti Italiju, sad očekujemo i daćemo sve od sebe da pobeijdimo u nedelju. Ako ne dobijemo, dalje ne postoji."

Italija najbitnija utakmica u karijeri sa najvećim pritiskom, iako je bio dio NBA finala?

"Sigurno da jeste, nije bio neki preveliki pritisak, ali smo znali da će da bude teška utakmica. Dali smo sve od sebe, ali su nas nekako nadmudrili i odigrali bolje, i kaznili svaki naš loš potez. Kako da bude... Uhvatili smo loptu na sedam sekundi do kraja, nismo znali šta tačno da radimo, bez tajm-auta prije toga, pokušali smo da riješimo Jović i ja to, ali je došlo do nesporazuma", zaključio je na kraju najmlađi reprezentativac Srbije.

Pogledajte 04:08 Nikola Jović Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

BONUS VIDEO: