"Lijepo vam je Jokić rekao!" Svetislav Pešić povikao: Sramota je ako ne priznamo!

Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Selektor Srbije Svetislav Pešić obratio se novinarima nakon treninga reprezentacije koji je održan pred meč sa Dominikanskom Republikom. Nakon poraza od Italije u prvom kolu druge grupne faze analizirao je i tu utakmicu.

"Dobro, nikome nije drago kad se izgubi. U stvari mnogo je bolje kad se pobijedi nego kad se izgubi. Mi smo ovdje na Svjetsko prvenstvo došli ne da pobjeđujemo samo Italiju nego da pobjeđujemo sve što možemo. To se malo stvorila ta atmosfera - Italija, Italija... To je naravno malo i uticalo na mentalni prilaz i tako dalje. To sve pomalo utiče. Ne možemo da kažemo da ne utiče. Nismo pobijedili tu utakmicu ali nismo se ni obrukali, prema tome moramo da gledamo šta se dešava u sljedećoj utakmici. To je sistem turnira, nema puno plakanja, nema puno tuge", počeo je Pešić.

On je nastavio analizom sljedećeg rivala i istakao je da Srbija ne smije potcijeniti Dominikansku Republiku.Tu je Karl Entoni Tauns, ali i ostatak tima je jako nezgodan,

"Moramo da se vratimo, držali smo sastanak, objasnili smo šta nam je cilj, šta nismo dobro uradili, šta treba da popravimo i šta moramo da uradimo protiv jedne ekipe koja nije Italija ali koja je ovdje pokazala da ovde moramo da izrespektujemo taj njihov kvalitet, prije svega napadački kvalitet. Nije to samo Tauns, tamo je i Feliz, jedan od najboljih plejmejkera ACB lige. Tu je puno tih mladih igrača, dobrih igrača, iskusnih igrača, većina njih igra po Evropi, Pokazali su ovdje da mogu da igraju sa svakim. Sinoć su izgubili jer su ušli u utakmicu kako su ušli. Ono, lako ćemo. A ti ako hoćeš da pobijediš ne možeš tako, vidjeli ste kako su se ovi drugi razigrali i oni su izgubili utakmicu. Protiv nas naravno biće motivisani, mi nosimo ime zemlje košarke. Protiv nas su svi specijalno našpanovani. Specijalno se priremaju, specijalno se motivišu, tako da su protiv nas uvijek svaka ekipa igra tako da nam nije lako. Sada ćemo poslije ovog sastanka sa nama prije večere dati ekipi malo informacija o njima. Sutra je normalan dan, kao i svi prethodni i to je to."

Sada više Srbija ne zavisi samo od sebe, pošto je Portoriko savladao Dominikance i u slučaju da "orlovi" pobijede Dominikansku Republiku mogu da prođu dalje i sa drugog mjesta. A to najvjerovatnije vodi na Amerikance...

"Tako je, mi smo sinoć isto tako mislili, ali ovo je ludo prvenstvo, vidjeli ste šta se dešava u ostalim grupama. Već su neki od favorita ispali, kao što je Australija za koju se računalo da će se boriti za neku od medalja. Grčka je ispala, vidite da se ne zna šta će Španija da uradi sa Kanadom. Ludo prvenstvo, dešavaju se čudne stvari, a mi moramo da mislimo na ono što smo uradili u dosadašnjem dijelu, a uradili smo puno dobrih stvari. I stvarno smo dobro igrali. Sinoć smo odigrali takvu utakmicu, znali smo da će biti teško, ali prave ekipe su one ekipe koje se poslije poraza brzo vraćaju. Ja vjerujem u ovu našu ekipu, vjerujem u njihovu želju, ambiciju. Naravno, ponavljam, moram da ponavljam bez obzira na komentare koji stižu i do mene", istakao je on.

Komentarisao je i mnogo promjena u svom timu i naglasio da se ne smije omalovažavati niko. "Moram to da kažem, nije da tražim izgovore, ali vi veoma dobro znate koliko sam ja ekipa trenirao za ove dvije godine. Svaka akcija druga ekipa, svako prvenstvo puno ekipa. Ovdje fali puno igrača, mislim fali, nisu tu… ne fale, da se razumijemo. Svaki igrač je važan, ovdje prije svega, tako da to pitanje neuigranosti mi pokušavamo da nadoknadimo ambicijom, odbranom, željom. Nismo juče odigrali dobru odbranu iz tranzicije, nismo, oni su izuzetno dobra ekipa. To bih želio da kažem, ta ekipa se ne smije potcijeniti. Ja ne omalovažavam nikoga, ne omalovažavam japansku reprezentaciju, ni rumunsku, nijednu ne omalovažavam."

Podvukao je da je kvalitet italijanskog tima u njihovom nevjerovatnom kontinuitetu i tome što ova ekipa jako dugo igra zajedno i uglavnom se znaju iz domaćeg prvenstva.

"Svi moraju da znaju, navijači, a mi to teško priznamo, u životu da je neko bolji od nas. Ali ćemo morati. Napredovati je moguće samo ako znaš da i od tebe ima neko bolji. I da to bude motiv da ga stigneš i da od njega nešto naučiš. Fantastična i uigrana ekipa, vi koji to duže pratite treba da obavijestite naše navijače, jer naši navijači navijaju i jedini imaju pravo da napadaju i kritikuju i budu ožalošćeni. Ali vi koji se bavite košarkaškim poslom, treba da znate da je Italija jedna od najboljih ovdje. Ne samo individualnim kvalitetom, nego i zajedničke igre. Bez kontinuiteta u vrhunskom sportu nema vrhunskih rezultata. Kod njih od 12 igrača, devet je u italijanskoj ligi, kod nas imamo dva ili tri", dodao je selektor Srbije.

Na kraju je pomenuo i trenutnog NBA šampiona i MVP-a NBA finala Nikolu Jokića, koji se ovoga puta nije pojavio na reprezentativnom okupljanju.

"Sve su to stvari koje treba reći, ali ne da ja kažem. Jer kad ja kažem, onda će reći, eno onaj iz Pirota treba da nauči da priča srpskohrvatskim jezikom, i tako dalje, pravilnim. Da se ne vadi, nego da ide da peca ribe. A ne zna da ja stvarno uživam u ribama, i u i ženskim i ovim. I volim ribu da pojedem. A da pecam, to nikad neću da radim, za mene ima ko to da radi. Želim da vam kažem da budete pošteni prema ovim momcima. I poraz i pobjeda postoje u sportu. Lijepo nam je prošle godine naš igrač Nikola Jokić, najbolji igrač na svijetu, rekao: U Srbiji se samo gledaju rezultati, ne igra se igra. Vole se rezultati, ne voli se košarka. I u pravu je. Ponavljam, moramo da napredujemo, da učimo od drugih koji su bolji. Ima boljih i nije sramota. Sramota je kad neko ne želi da prizna, to je sramota", završio je on.

