BOGDAN JE ISPUCAO ČITAV OKVIR PROTIV ITALIJE! Edin Avdić: Poceku vjeruju igrači, a Srbija tapka i obigrava!

Sportski komentator Edin Avdić u podkastu "Šesta lična" komentarisao je poraz.

Izvor: MONDO

Košarkaška reprezentacija Srbije razočarala je sve navijače pošto je ponovo izgubila protiv Italije, treći put u posljednjih godinu dana. Ovoga puta Srbija je imala 16 poena prednosti u jednom trenutku treće dionice, ali je razlika počela da se topi i istopila se, tako da su "azuri" slavili 78:76 i tako su potpuno zakomplikovali situaciju u grupi. Sada su na stolu sve opcije pošto "orlovi" mogu da prođu i kao prvoplasirani, ali i da ispadnu sa takmičenja!

I dok i dalje Srbija drži sve u svojim rukama pošto je pobjeda nad Dominikanskom Republikom (nedjelja, 14.00) vodi u četvrtfinale, nije zgoreg potražiti i razloge poraza, kako se (opet) ne bi ponovio. U podkastu "Šesta lična" upravo o ovoj temi razgovarali su komentator Edin Avdić i naš kolumnista Miloš Jovanović.

"Bogdan je ispucao čitav okvir, što kažu Amerikanci. Nije otišao sa 0/2, a 1/13 je baš loš učinak. Nema okolišanja, ja poštujem to - draže mi je 1/10, nego 0/3. Posebno ako si noseći igrač, a on to jeste", kazao je Edin Avdić analizirajući smušenu partiju srpske reprezentacije koja je u jednom trenutku djelovala kao da će da pobijedi, međutim ponovila se apsolutno ista situacija kao sa prethodnog Evropskog prvenstva.

"Ono što je bilo simptomatično je ta nervoza i taj strah od pobjede kada su Italijani počeli da se opet vraćaju. To smo gledali na Evropskom prvenstvu, nismo u Beogradu jer su sve vrijeme vodili, a ono što je sad bio problem - Srbija na visokim pozicijama nema igrače kojima može da isparira niskoj petorci Italije. Nikolo Meli je veliki problem jer stalno ide u blok, širi se, otvara, prijeti pasom, šutem, a još je daleko od forme!", naglasio je Avdić.

Iako je selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić pokušavao da umanji nezadovoljstvo javnosti poslije poraza protiv Italijana, jasno je bilo da je Đanmarko Poceko mnogo bolje spremio svoj tim za ovaj izazov.

"Znali su šta hoće, imali su vjeru u svoj način igre, a Srbija je nešto tapkala i obigravala. Hajde ti, možda ja, ko će... Vidiš da niko ne vjeruje u svoj šut, a voda navire. Uz sve ovo što se pričalo o Poceku i namjernim tehničkim, što nije ništa što prvi put vidimo, ali očigledno je da mu igrači vjeruju i može da ih motiviše", naglasio je Evin Avdić u podkastu "Šesta lična" čiju cijelu epizodu možete da pogledate ispod.

Pogledajte 41:38 Šesta Lična – MB06 Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!