MONDO U MANILI: MI BJEŽIMO, A SIROTINJA U PAPUČAMA NA TAJFUN! Ovdje je svaki dan oluja, ali njima je svejedno! (VIDEO)

Vremenske prilike u Manili su prilično specifične, a za Evropljane i generalno zapadnjake možda i surove. Filipincima je svejedno, pogotovo najsiromašnijima! Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Manila nije grad za meteoropate, ljude koji ne vole pljuskove, one kojima smeta velika vlažnost vazduha. Manila nije ni za nekoga ko se muči kada je vrućina, kao ni za one koji pate od toga što im u kancelariji klima bije direktno u glavu, leđa i bubrege. Ako ne volite da vam budu mokre noge nemojte ni slučajno u Manilu, ako, kao ja, redovno gubite kišobrane nisu Filipini za vas.

Ovih mjeseci smo bili svjedoci da su u Srbiji divljale superćelijske oluje, a ako vam se to nije baš previše svidjelo, znate šta? Manila nije idealno mjesto za godišnji odmor.

KADA PADA - ONDA PLJUŠTI! KADA BIJE - KOŽU LJUŠTI!

Manila je i zvanično drugi najrizičniji grad za život poslije Tokija kada su vremenske nepogode u pitanju prema procjenama "Svis Re-a". Kroz grad prolazi rijeka Pasig, tu je i pet riječnih sistema koji se ovdje ulivaju u Južno kinesko more, Filipinsko more i Tihi okean. Dijelovi Manile su na nivou mora, jedan dio je na 5 do 10 metara, a Kvezon Siti u kome smo bili u prvom dijelu takmičenja je zapravo na 40 do 70 metara nadmorske visine i najviši je dio grada.

Tajfuni udaraju sedam puta godišnje, a mi smo imali tu čast da na Filipine stignemo usred jednog od tih sedam tajfuna i vidjeli smo izbliza kako to izgleda. Kada se spoje tajfuni, male visine, okeani i mora koji okružuju ova ostrva naravno da dobijate redovne poplave.

A kako tajfun izgleda iz prve ruke? Kiša počne da pada bukvalno u sekundi, tako da možete da ostanete mokri do gole kože dok pređete pješački prelaz. Uz sve to mnogo je gore što duva i jak vjetar, a još smo mi ovdje imali sreće pa tajfun nije pogodio direktno Manilu nego je samo "očešao".

Avgust i septembar su ovdje kako lokalci kažu "sezona ničega" jer su vremenske prilike takve da niko neće doći na odmor u Manilu ili na jedno od prelijepih filipinskih ostrva. Ipak, kada kiša i vjetar stanu, stvari krenu starim tokom - sunce krene da bije pravo u glavu gdje god da stanete i temperatura ode preko 30 ili 35 stepeni. Čak i kada pada kiša i kada je tajfun i tada su temperature na recimo 25 ili 26 stepeni celzijusa.

BIJELCI TRKOM, FILIPINCI LAGANO U PAPUČAMA

Ne, pogledajte vi samo ovog gospodina! Dakle dok je kiša tukla svom snagom, dok su razni novinari iz Evrope bježali oko hotela pod nastrešnice, dok sam ja sa navučenom kabanicom izgledao kao da me je neko posadio nasred bašte da plašim vrane - on je vrlo lagano i oslobođeno prelazio ulicu u japankama, šorcu i majici na bratele. Bijeloj. Uživajte:

Za razliku od Srbije ili bilo kog dijela Evrope ovdje se klasne razlike vide mnogo, često i brutalno jasno. Na samo nekoliko minuta od mjesta gdje je "Araneta Koloseum" koja je okružena tržnim centrima i raznim zapadnjačkim brendovima nalaze se slamovi u kojima najsiromašniji Filipinci žive bukvalno na ulici.

Kod "Mall of Asia" arene u kojoj se igra finalna faza ipak nema toga jer je ovo zaista elitni dio grada, ali ne fali sirotinje po ulici. Vidjećete mnogo prosjaka ili ljude koji su bukvalno zaspali na trotoaru.

I kad udari tajfun - klasna razlika se jasno vidi. Evropljani i Amerikanci bježe da se sklone, a kad god vidite Filipinca sa kišobranom ili kabanicom znate da je makar srednja klasa. Sirotinja kisne i čeka da nepogoda prođe. Dijelom zato što tako i u životu čeka da nevolje sa kojima ne mogu da se izbore samo prođu, a dijelom i zato što znaju šta ih čeka. Nakon kiše i vjetra udariće ih žestoko filipinsko sunce, a kako oni van ulice nemaju gdje nema potrebe da se sklanjaju. Osušiće se za bukvalno tri minuta, a onda će im jednak problem kao kiša biti vrućina i vlaga.

Procjenjuje se da u Manili živi oko 3.000.000 beskućnika, a taj broj je vjerovatno veći. Kada se dodaju svi koji žive u slamovima po udžericama, budžacima i sklepanim naseljima ko zna koliko je to ljudi. I kada udari tajfun, oni u papučama, šorcu i majicama stoje na ulici i čekaju da nevolja prođe.

Zato nekada kad spremate ručak u kuhinji, izuvate se u hodniku ili se izležavate na krevetu pod svojim krovom - pomislite koliko imate sreće što ste tu gdje jeste. A nekad kad padne kiša sjetite se filipinske sirotinje. Lagano i opušteno, proći će.