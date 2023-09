Pešića sam gledao kao dijete - on je jedan od najvećih ikad! Selektor Kanade priznao: Srbija ima nešto što mi nemamo!

Selektor Kanade Đordi Fernandez pričao je o reprezentaciji Srbije i Svetislavu Pešiću.

Kanada je u polufinalu Svjetskog prvenstva u košarci. Za prolaz u finale igraće protiv selekcije Srbije. Prije toga savladala je Sloveniju u meču punom nervoze u kom je isključen i Luka Dončić. Kao što se i očekivalo Kanađani su bili odlično raspoloženi na konferenciji za medije.

Selektor Đordi Fernandez pohvalio je svoje izabranike, a svi pričaju o Šeju Gildžusu-Aleksanderu.

"Čestitam našim momcima, zemlji i košarkaškom savezu na istorijskom uspjehu. Borili smo se sada i uspjeli smo. Svih 40 minuta smo držali tempo i još jednom svaka čast. Svi vide Šejove poene i to je dobro, on je jako dobar. Ipak on je uhvatio 10 skokova imao je najviše skokova Imao je četiri asistencije, bez izgubljenih lopti i imao je sjajan šut iz igre. Dominirao je u skoku, u kreiranju igre, kao i u završnici na košu", počeo je Đordi.

Na Mundobasketu je Kanada pobijedila sve četiri evropske selekcije sa kojima je igrala. Slijedi Srbija.

"Oni su dobar tim koje trenira jedan od najboljih evropskih trenera ikada. Gledao sam ga otkad sam bio dijete, uzeo je prvu Evroligu sa Barselonom, Sjajan trener, sjajan program, momci koji imaju iskustva sa FIBA košarkom što mi nemamo. To što sam rekao je da ćemo mi biti bolji svaki meč. Sada smo bolji nego na početku, a kada budemo igrali sa Srbijom bićemo bolji nego danas."

Najveći provokator u timu svakako je Dilon Bruks koji je na kraju isključen. "Mora da bude bolje, ne smije da bude isključen... Mislim da je jedan od najboljih defanzivaca na ovom turniru, ovo je bila njegova odbrambena klinika - pritisak po cijelom terenu, stalno na ruci. I ko to ne voli, ne voli košarku."

Pohvalio je Er Džej Bereta. "Veoma sam ponosan na njega, a kada smo pravili ovaj tim sastavili smo ga sa sedam NBA igrača, četiri igrača koji igraju na visokom nivou u NBA i jednim koledž košarkašem. Svi oni imaju svoj posao u svojim klubovima i svoje uloge, ali u reprezentaciji možda nećete imati istu ulogu. Ponosan sam na to kako je odigrao večeras", zaključio je Fernandez.