NE SJEĆAM SE BOLJE UTAKMICE SRBIJE! Krstić hvali i bodri "orlove": Ameri su ranjivi, gledao bih da osvojim prvenstvo!

„Ovo je idealna prilika da osvojimo medalju“, smatra proslavljeni srpski reprezentativac Nenad Krstić.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Reprezentacija Srbije savladala je Litvaniju i plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva, čime je automatski izborila i učešće na Olimpijskim igrama u Parizu 2024.

Uspjeh „orlova“ obradovao je sve navijače, kao i bivše reprezentativce, među kojima je i Nenad Krstić, koji je sa selekcijom Srbije osvojio njenu posljednju medalju na svjetskim prvenstvima, 2014. u Španiji.

"Ja iskreno se ne sjećam bolje utakmice od ove s Litvanijom, sve je funkcionisalo odlično. Svi su bili na visini zadatka, jedna perfektna utakmica. Poklopile su nam se stvari, Kanada je dobila i plasirali smo se automatski na Olimpijske igre, mislim da je to i bio cilj u startu prije prvenstva. Veliki cilj je ostvaren, sada treba gledati naprijed. Amerika je pokazala da je ranjiva, kao i Kanada i šanse svima su 25 odsto u polufinalu. Ja bih tako gledao, da igram, ja bih gledao da osvojim prvenstvo", istakao je Krstić u razgovoru sa novinarima u Banjaluci.

Nekadašnji centar Srbije složio se sa konstatacijom da je dobro što je selekcija Svetislava Pešića otišla na ovo takmičenje bez mnogo pritiska, ali je istakao da je ovo idealna prilika da Srbija sada stigne do medalje.

"Uvijek je plus kada nema dodatnog pritiska javnosti i ne samo javnosti već i okruženja, bliskih ljudi oko tima, u timu. Uvijek je prednost kada ekipa ode bez imperativa da mora de osvoji neku medalju, to se pokazalo i ranije. Uvijek se sjetim 2014. kada smo otišli na prvenstvo bez ikakvih očekivanja pa smo se vratili sa srebrom. Nadam se da će to biti i ovog puta, stvarno bih voleo da osvojimo medalju, prilika je idealna", istakao je Krstić.

Bivši centar Partizana, Nju Džersija, Oklahome, Boston Seltiksa, CSKA iz Moskve i Efesa nalazi se u Banjaluci, gdje je u srijedu uveče pratio utakmicu između CSKA i Igokee, kojom je otvoren turnir na kojem još učestvuju i Partizan, Hapoel Jerusali, Turk Telekom i Galatasaraj.

"Čestitam Igokeei na impozantnom jubileju. 50 godina je prilična brojka i već godinama unazad ulažu dosta, rade dobro i vidim da imaju dobar roster sa dosta mladih igrača tako da bih zaista pohvailio njihov rad. Drago mi je što sam ovdje i što sam vidio neke prijatelje, prije svega iz CSKA, koje dugo nisam vidio, a i prijatelje iz Igokee i Republike Srpske. Turnir je vrlo jak, mislim jedan od jačih u Evropi u ovom trenutku i obećava da će biti jako dobar", prokomentarisao je Krstić.