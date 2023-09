Hoće li Srbi kukati na suđenje kao Slovenci? Selektora Kanade iznenadilo pitanje: Baš me briga!

Selektor košarkaške reprezentacije Kanade lijepim riječima pričao je o Srbiji pred polufinale Mundobasketa. /Od reportera MONDA sa Mundobasketa, Nikole Lalovića/

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić nahvalio je Kanadu pred polufinale Mundobasketa i poručio da su za njega"apsolutno najbolja ekipa na turniru", dodavši da igraju fantastičnu odbranu. Na sličan način uzvratio je i selektor Kanade Đordi Fernandez koji veoma poštuje srpsku košarku i raduje se meču u kome će samo jedna od ovih reprezentacija obezbijediti plasman u finale i boriti se za zlato.

"Imali su jednu od najboljih odbrana na turniru i svjesni smo toga, moramo da se pripremimo za to i da odgovorimo na njihovu čvrstinu, da reagujemo na taj njihov pritisak na loptu. Moramo da postižemo poene iz tranzicije i to je to", naglasio je mladi trener u razgovoru sa novinarima poslije današnjeg treninga.

Na komentar Pešića da se Kanada bolje snalazi od Amerikanaca u FIBA košarci, Fernandez nije želio da "udari" na iskusnijeg kolegu Sitva Kera, tako da je diplomatski spustio loptu.

"To je samo njegovo mišljenje, koje veoma cijenim, ali rekao bih da je SAD veoma dobra, tako da sam veoma srećan sa mojim igračima koji igraju timsku košarku. Prilagođavamo se pravilima, turniru, svemu onome što nosi ovakvo takmičenje."

Nakon toga je stiglo jedno vrlo zanimljivo pitanje, pošto je jedan novinar upitao Fernadeza da li očekuje da će se košarkaši Srbije žaliti na suđenje kao što su to radili Slovenci u meču četvrtfinala. Nije želio da ulazi u bilo kakvu polemiku ili da objašnjava kako su se ponašali igrači Slovenije, prije svih Dončić, tokom jučerašnje utakmice:

"Ne znam šta će raditi, baš me briga, mi ćemo da igramo našu košarku. Juče smo odradili dobar posao, bila je to defanzivna klinika koja treba da bude u muzeju FIBA. Očekujem da ovo bude najteža utakmica do sada jer je Pešić veoma dobar trener i ovo je polufinale Svjetskog prvenstva. Oni imaju više iskustva i pokušaćemo da im odgovorimo na taj izazov", naveo je Fernandez.

Što se tiče toga što je Srbija imala dan više za odmor od Kanade, Fernandez ne želi oko toga da pravi veliku famu i ističe da su takva pravila turnira kojima moraju da se prilagode:

"Vidjeli ste da smo fizičku u dobroj formi, bićemo spremni."