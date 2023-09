"ONI SU NAJBOLJI TIM NA CIJELOM MUNDOBASKETU!" Niko ih nije vidio u finalu, a selektor Amerike zvuči baš zabrinuto

Selektor košarkaša SAD se oglasio pred polufinalni meč sa Njemačkom koju smatra najboljim timom na cijelom Mundobasketu.

Izvor: YouTube/FIBA Media/Screenshot

Najbolji košarkaš Sjedinjenih Američkih Država Entoni Edvards poručio je da bi volio da Kanada pobijedi Srbiju i da sa njima igraju u finalu Mundobasketa, a njegov selektor Stiv Ker poručuje da je meč polufinala sa Njemačkom zapravo najteži izazov za njih na turniru.

"Oni su vjerovatno najbolji tim na turniru. Mislim da do sada nisu izgubili nijednu utakmicu. Igrači su jako dobro povezani, dobro trenirani, postoji puno kontinuiteta i tim je fizički veoma jak. Dakle, moraćemo da igramo odlično da bismo pobijedili. Što se tiče nas u stručnom štabu, naglasili smo važnost kretanja loptom, proigravanja, jer imamo mnogo igrača sa brzinom, okretnošću i vještinom vođenja lopte", naglasio je Stiv Ker u današnjem obraćanju novinarima.

I pored svega, Ker veoma vjeruje u svoje igrače i poručuje da će igrati na visokom nivou, snažno i agresivno kao i protiv Italije da bi pobijedili Nemačku, a dodaje da nije spremio nikakav poseban govor kao motivaciju.

"Mislim da je glavna uloga našeg stručnog tima trenutno da im pruži plan igre. Sve što smo uradili u pripremi tokom posljednjih pet i po nedjelja bilo je usmjereno ka dolasku do ovog trenutka", naglasio je Ker.

Poznato je da je i selektor SAD veliki zaljubljenik u tenis i da svake godine gleda mečeve na "Artur Ešu", međutim ovoga puta će propustiti potencijalno finale između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza.

"Volim US open. To je jedan od mojih omiljenih sportskih događaja. Obično idem i gledam, ali ove godine je drugačija situacija. Teško je pratiti sportove u Manili jer smo na potpuno suprotnoj strani svijeta. Obično se ovi događaji dešavaju usred noći. Zato nisam mogao da gledam ništa od toga, ali pratim dešavanja", poručio je on.

Podsjetimo, Srbija i Kanada igraju u petak od 10.45, a SAD i Njemačka od 14.40.

